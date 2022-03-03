台北杜鵑花季開跑！ 蔡炳坤：今年再種10萬株

2022杜鵑花季3月1日開跑，大安森林公園的杜鵑花盛開，吸引不少民眾前往賞花。（記者蔡亞樺攝）

2022/03/03 17:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2022台北杜鵑花季於3月1日開跑，台北市觀光傳播局今日下午舉辦記者會加大宣傳力道，出席的北市副市長蔡炳坤指出，目前大安森林公園、台大校園及仁愛路沿線道路，目前已種植約75萬株杜鵑花，到今年底將種植到85萬株，讓台北變成美麗的杜鵑花城。

北市公園路燈管理工程處長黃淑如指出，目前大安森林公園種植杜鵑花品種約6種，包括平戶杜鵑、久留彌杜鵑等，公園整體約開花2至3成，部分區域的杜鵑花則已經開到7、8成之多，3月上旬將進入盛開期，最佳賞花期是7到10天之間，民眾可把握好天氣欣賞鮮豔的杜鵑花。

為期一個月的台北杜鵑花季，觀傳局今下午在捷運大安森林公園站的陽光大廳舉辦宣傳記者會，觀傳局今年以「大耳狗喜拿」為主角，在大安森林公園打造「杜鵑花」x「大耳狗喜拿」藝術裝置，提供民眾拍照打卡的景點。

蔡炳坤致詞表示，杜鵑花季從2017年開辦，至今邁入第6年，每年春天到來就是台北市市花杜鵑花盛開的時候，市府也鼓勵民眾在每年春暖花開、杜鵑花綻放的時候，一起邀請親朋好友們來城南參與台北杜鵑花季。

蔡炳坤提到，228連假天氣晴朗，不少杜鵑花已經盛開，估約1萬人在台大學和周邊地區賞花。去年約有3.2萬人次參加花季實體活動，今年疫情有趨緩之勢，估計可增加為3.5萬至3.6萬人次，也提醒民眾仍要做好防疫，不能掉以輕心，消毒、戴口罩都要做到並盡可能保持距離。

觀傳局表示，今年杜鵑花季透過「台北通」APP推出集點抽獎活動，民眾在花季期間利用「台北通」APP在大安森林公園打卡裝置（A區）及活動特約店家（B區）掃描各3點集點QR code就能參加抽獎活動，今年串聯永康商圈、台大公館商圈130間店家響應，獎品包括iPhone 13及五星級飯店雙人住宿券等。

觀傳局表示，台北杜鵑花季系列活動「花現永康」將於3月5日下午2時在永康公園邀請台灣大學植物教學醫院為民眾進行植物義診，以及台灣昆蟲館分享昆蟲養殖及照顧的知識；3月12日將於大安森林公園舉辦「杜鵑花音樂會」，上午11時30分還有大耳狗喜拿見面會。

2022杜鵑花季3月1日開跑，北市副市長蔡炳坤（最前排左三）與響應商圈店家出席宣傳記者會。（記者蔡亞樺攝）

台北杜鵑花季與台大公館商圈、永康商圈130間店家合作推出優惠與活動。（記者蔡亞樺攝）

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