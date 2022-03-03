調適氣候變遷衝擊 學者催生「科研台灣隊」

民進黨立委洪申翰（左2）、林楚茵（右2）、中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄（左1）和台灣環境規劃協會理事長趙家緯（右1）等人今天召開「減碳救地球、調適救台灣」記者會。（記者楊丞彧攝）

2022/03/03 17:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨立委洪申翰、林楚茵與學者今天召開「減碳救地球、調適救台灣」記者會，學者指出，氣候變遷對台灣的可能影響，需更全面研究去了解其衝擊與脆弱度，才能提出更好的調適方案。這些工作需奠基於國內扎實的基礎科學研究，期盼成立強而有力的「台灣隊」。洪申翰也提到，氣候變遷調適行動應回歸國家發展委員會主責，可讓相關工作更有系統性地推動。

洪申翰表示，「2050淨零碳排」各界現已耳熟能詳，焦點多放在減碳工作，而「調適」的部分較少被提及。在極端氣候頻發情況下，對供電、公共衛生、城市居住安全及農業部都可能帶來新的風險，甚至造成重大損失。我們該如何去應變、怎麼調整政策，提高韌性並減少脆弱與暴露，「調適」就是過去相對疏漏的地方。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄指出，「氣候行動之窗」正迅速閉合當中，時間上已經時不予我。減碳工作固然重要，但如同聯合國跨政府氣候變遷委員會（IPCC）第二工作小組本週發布的第6次評估報告「氣候變遷2022：衝擊、調適及脆弱度」所言，現在無論台灣或全球都放了9成精力減碳，調適部分反而被忽略了。氣候變遷對台灣的影響仍需更全面地研究，去了解衝擊與脆弱度在哪，才能提出好的調適方案。

許晃雄強調，減碳工作可為我們爭取時間及空間，更可以適當地挪動資金、資源去做應做之事。但是，若要提出好的調適方案，則需奠基於充足資訊，國內必須有扎實的基礎研究，無論是在氣候變遷研究或衝擊研究，目前國內仍較為缺乏。要解決這問題，需要1支強而有力的「台灣隊」，涵蓋研究、衝擊評估與應用的團隊，全方面研析全球暖化對台灣衝擊，進而提出如何去調適。

德國氣候服務中心科學家黃若婷透過視訊分享對於聯合國本週報告的看法，她提出「健康、風險、解方」3個關鍵字。根據報告內容，黃提到全球升溫對健康的全面影響，無論是對老年人口、心血管疾病患者、孕婦、胎兒與新生兒，報告中都有點出。而升溫對熱帶、亞熱帶人口影響也更會遭受衝擊。

黃若婷提到，我們所面臨的氣候變遷下的風險，都是複合性、系統性的風險，小小地區的單一事件，都可能引起漣漪、產生所謂的蝴蝶效應，而這些連鎖反應會加劇不同風險之間效應與災害。在經濟層面，升溫對於生產力的衝擊，也會連帶影響到GDP表現。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯舉例，這次報告強調對供應鏈的衝擊，尤其這幾年可以看到日本或泰國的淹水，對於供應鏈產生的影響。而相較於疫情與金融危機的衝擊，僅需兩、三年就可復甦，氣候變遷衍生的衝擊，時序將會拉很長。而當全球均溫提升4度，根據報告指出，影響全球GDP的程度將達10%至23%。

氣候變遷帶來的風險，金融業也高度關注。林楚茵指出，面對接下來要做的「氣候變遷相關財務揭露（TCFD）」，對企業與上市櫃公司需有明確標準，也需要有第三方認證，才不會流於類似ESG（環境保護、社會責任和公司治理）的作文比賽。

林楚茵也提到，金管會從2020年起就開始推動「綠色金融行動方案2.0」，希望透過金融業在授信、投資或發展綠色金融產品的驅動上，可成為一個讓產業能遵循的方向。但她相信光推這個是不夠的。很多人認為「2050淨零碳排」好像只是個概念或口號，但對企業跟產業而言，是必須知道未來在面臨氣候變遷下，投資設廠是否會因此產生無法預測或必須能提前預測的風險。而金管會接下來的責任，就是必須訂定一個國際的、第三方所認可確信的標準。

洪申翰最後代表提出4大主張，包括成立國家級氣候變遷科學研究專責機構；正在研擬的第3期「國家氣候變遷調適行動方案」，須將第1、2期的缺點進行整體性檢討與重新盤點，讓第3期有新的框架與邏輯，做好調適的工作；溫管法修法後，其基金應比照他國類似做法，將一定比例用於調適工作。

而針對氣候變遷調適行動，洪申翰提到，許多學界與實務界人士都坦言，以環保署的層級難以去主責及總體規劃統籌國家的調適任務。多年前將這擔子由國發會交給環保署，現在看來是相對不正確的決定，希望國發會重新扮演過去角色。國發會他手上有許多公建計畫、前瞻計畫與大項計畫等資源，先期審查部分是國發會主導，若在規劃階段就放入調適，相關工作將能更有系統性地推動。

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