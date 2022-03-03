陸軍司令視導14天教召整備 勉勵幹部秉持「最大的熱情與服務態度」

陸軍司令徐衍璞上將日前赴步兵206旅，視導14天教召整備情形。（軍聞社提供）

2022/03/03 17:03

〔記者吳書緯／台北報導〕新式14天教召即將於5日正式上路，陸軍司令徐衍璞上將日前赴步兵206旅，視導教召14天射擊訓練、野戰炊爨作業等整備情形，並實地走訪靶場、宿營地，為官兵加油打氣；徐衍璞勉勵幹部要用「最大的熱情與服務的態度」帶領召員，共同建立全民國防的愛國信念。

國防部2日指出，今年預計召訓1.5萬名後備軍人參與14天的新式教召，第一季將召訓4個營、1個連；第二季與第三季各召訓10個營，總計24個營、1個連。

國防部表示，訓練流程共分為5階段，報到首日實施法治教育、警衛勤務；第二階段為第2天、第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第三階段為第4天至第10天，進行編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第四階段為第11天至13天，從事營戰備任務訓練；第五階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。

根據軍方媒體「軍聞社」今報導，徐衍璞日前赴步兵206旅3營教召準備狀況，視導教召14天射擊訓練、野戰炊爨作業等整備情形，並實地走訪靶場、宿營地，為官兵加油打氣，頒發團體獎金，肯定官兵的付出與辛勞，期勉官兵務按部就班，依序執行戰術行軍、戰鬥教練、射擊及野外宿營等訓練，以提升後備動員戰力。

徐衍璞期許幹部因地制宜、保持靈活彈性，達「就地動員、就地編成、就地守備」作戰目標，並期勉「打虎親兄弟，上陣父子兵」。

徐衍璞表示，幹部要用最大的熱情與服務的態度帶領召員，與他們生活在一起，主動關心訓練期間狀況，共同建立全民國防的愛國信念，並提醒所有人都應抱持「一人把關一處安，眾人把關穩如山」的觀念，強化防險機制、降低危安，確保教召訓練安全無虞。

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