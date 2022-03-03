聲援烏克蘭！柯文哲捐10萬元 北市府擬基金援助烏國難民

北市府聲援烏克蘭危機，今於市府中庭設置象徵烏克蘭國旗顏色的藍黃色加油背板，邀請各國駐台使節在貼紙上寫下祈福。（記者鄭名翔攝）

2022/03/03 16:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕俄烏戰爭仍在持續，台北市政府今邀請各國駐台使節共同聲援烏克蘭；北市府市長室涉外事務總監周台竹表示，於市府中庭內部佈置象徵烏克蘭國旗的藍黃色背板，歡迎外交使節或市民共同支持，而市長柯文哲不僅譴責俄羅斯，也自掏腰包捐出10萬元挺烏國，後續北市府也擬提供災害基金援助在波蘭的烏國難民。

北市府聲援烏克蘭危機，今於市府中庭設置象徵烏克蘭國旗顏色的藍黃色加油背板，邀請各國駐台使節在貼紙上寫下祈福祝禱，一起貼在背板上，另也歡迎所有市民一同來表達支持，將藍、黃色貼紙貼滿加油背板後，將出現一面烏克蘭國旗，象徵台北挺烏國的心意。

周台竹指出，柯文哲致詞時不僅譴責俄羅斯的侵略行為，同時也宣布自掏腰包捐出10萬元，以具體行動支持烏克蘭；此外，因有許多烏國難民持續湧進鄰國波蘭，北市府也正研擬申請重大災害基金，後續與姊妹市、波蘭首都華沙市聯繫，給予相關援助。

周台竹轉述歐盟駐台代表發言，稱俄羅斯的侵略攻擊不僅是對烏克蘭，同時也對全歐洲、整個世界造成深遠影響，因此聯合國也史無前例以壓倒性表決票數譴責俄羅斯，證明全世界都唾棄此軍事侵略行為，也感謝台北市在此艱困時刻舉辦此活動、站出來力挺烏國。

而烏克蘭學生代表致詞時指出，感謝柯文哲市長及北市府的援助，同時也提醒大眾，近期有許多來自俄羅斯方面的假消息，呼籲台灣民眾能相信、支持烏克蘭，勿輕信網路流傳的假消息。

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