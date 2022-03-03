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    香港疫情大爆發 陳時中點出3大關鍵原因

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2022/03/03 16:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）於3月2日新增突破5萬例，創下疫情爆發以來新高。我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，香港疫情原本靠著科學疫調做得很好，但「倉鼠傳說」時未擴大清查，加上最大的困難點是「地窄人稠」，以及民眾一開始疫苗接種率相對低，都可能是大爆發的原因。

    陳時中指出，香港曾經有「倉鼠的傳說」，也就是老鼠被檢出病毒，加上個別大樓與地下水道都有檢出病毒，但那個時間點的香港，並沒有做全面清查，造成疫情範圍從一棟大樓變成六棟大樓，那時才開始行動，可能相關的人員都已經讓病毒往更大的社區去走。

    不過，陳時中提到，香港最大的困難點應該就是說「地窄人稠」，人與人的接觸非常緊密，前一段時間靠著科學相關疫調做得很好，但稍微有點破口就會往外走。

    此外，陳時中提到，香港第一劑疫苗涵蓋率現在已經超過8成，但原本因為疫情控制好，一開始時只有超過6成，換句話說，因為長期把疫情控制好，民眾警戒心相對低，疫苗接種比例低，等到疫情再起，接種比例提高，時間上就稍微晚了一點，我們台灣也有一樣的經驗。

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