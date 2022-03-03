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    政院提修法 教保服務機構霸凌幼兒最高罰60萬

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，教保服務機構霸凌幼兒最高罰60萬元。（資料照）

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，教保服務機構霸凌幼兒最高罰60萬元。（資料照）

    2022/03/03 16:18

    〔記者李欣芳／台北報導〕為強化幼兒的保護，行政院院會今天通過「教保服務人員條例」等相關修法，草案明定，教保服務機構負責人或其他服務人員，若對幼兒身心虐待或霸凌情節重大，罰鍰自原先50萬元以下，提高為60萬元以下。

    行政院會今天通過「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」等2項法案的修正，教育部表示，草案參酌教師法，據以修正相關人員不得於教保服務機構任職的規定，包括視情節輕重分別明定終身、1年至4年不得進用的規範，以及通報、資訊蒐集、查詢、停職等相關規定，藉以健全教保服務機構相關人員消極資格規範及處理機制。

    草案強化幼兒保護規定，並增修相關罰則及提高罰鍰，明定教保服務機構相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他對幼兒身心暴力或不當對待的行為，以落實兒童權利公約。

    教育部表示，為達防止違法的效果，並具體回應外界反映罰鍰額度過低的意見，草案經整體檢視後，調高兩法的罰鍰額度，並將現行先限期改善再處罰鍰的規定，修正為罰鍰與限期改善並行。

    現行教保服務機構負責人或其他服務人員體罰幼兒最高可罰50萬元，並公布行為人姓名及機構名稱。修正草案則提高罰鍰上限，教保服務機構負責人或其他服務人員，對幼兒身心虐待，或體罰、霸凌、性騷擾，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，情節重大者，處行為人6萬元以上60萬元以下罰鍰。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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