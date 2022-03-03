商務客入境檢疫降到5天？ 陳時中：風險大但不降又吸引不大

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/03/03 16:04

〔記者林惠琴／台北報導〕我國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，預計將於3月7日鬆綁邊境，放寬商務客來台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前規劃10天檢疫很安全，若要降到5天，就有很大的風險，但沒有降到5天，似乎對於商務客的吸引不大。

陳時中說明，3月7日放寬商務客來台，入境檢疫採取10天方式，但若是有整體重要性的情況，可以用商務泡泡的處理。

陳時中提到，目前檢疫10天很安全，若要降到7天，就開始有一點點的風險，屆時疫調與匡列會比較辛苦，降到5天更會有很大的風險，也就是社會須承擔很大的風險，但沒有降到5天，似乎對於商務客的吸引不大。

針對外界關注大解封，陳時中也強調，有大解封就有大疫情，不希望是這樣的情況，希望疫情平緩、不想要指數型成長，雖然可預期韓國、香港未來會因為多數人已染疫，解封腳步快，但相信台灣不希望大爆發，否則對於社會的衝擊太大。

至於旅遊業者爭取「三五七鬆綁」，即3月開放商務、5月開放入境旅遊、7月開放出境旅遊。陳時中指出，開放時程無法時間來訂，要用疫情來訂，因為病毒不會聽我們的命令，要看看控制的程度，若疫情控制住，也不排除可能性。

針對開始有民眾規劃年中要去日本，陳時中強調，如果要旅遊，還是建議說「多看、多聽、多等等」。

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