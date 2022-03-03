為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    問鼎北市長寶座潛在對手 陳時中、蔣萬安同台僅握手無互動

    衛福部長陳時中（左三）出席精神障礙者社會融合與自立生活支持中心揭牌儀式，並與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（記者王藝菘攝）

    衛福部長陳時中（左三）出席精神障礙者社會融合與自立生活支持中心揭牌儀式，並與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（記者王藝菘攝）

    2022/03/03 16:01

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會心理復健協會今天成立「精障者社會融合與自立生活支持中心」，被視為可能角逐台北市長寶座的衛福部長陳時中、立委蔣萬安都是受邀嘉賓，2人同台約10多分鐘，僅簡單握手沒有太多互動。

    台灣社會心理復健協會今天為「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」揭牌，除陳時中、蔣萬安外，包括政委林萬億、監委王榮璋、高涌誠、葉大華、紀惠容，以及台灣精神醫學會、中西牙醫師公會、藥師公會等醫療照護團體也都到場。

    陳時中因還要前往主持中央流行疫情指揮中心記者會，所以只有簡單致詞與受訪，外界關心2人同台的看法，陳時中仍聚焦在活動上，僅表示，「我跟蔣委員對精神障礙者復歸的支持，這種精神都一樣，都想幫助他們，蔣委員是立委，在立法上督促相關的行政與立法，我們行政單位也要自動自發把事情做好」。

    根據健保資料，台灣每年於精神科就診病人約200萬人，包含憂鬱症、躁鬱症、失眠焦慮、思覺失調等疾病終身盛行率可達1%至17%，但精障者受到疾病、藥物影響，加上汙名化與羞恥感，導致生病後社會參與感低。

    有鑑於此，台灣社會心理復健協會今天成立全台首個「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」，該中心自我定位為驛站，成為復元路上的陪伴者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    談年底選戰 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會
    2022/03/02 14:30

    談年底選戰 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會
    蔣萬安酸選舉比防疫重要 陳時中：想選就專心去選
    2022/02/23 05:30

    蔣萬安酸選舉比防疫重要 陳時中：想選就專心去選

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    參選北市林佳龍民調贏陳時中 民進黨議員分析原因
    2022/02/22 17:26

    參選北市林佳龍民調贏陳時中 民進黨議員分析原因
    台北市長綠營人選聲量 林佳龍潛力大於陳時中
    2022/02/13 07:59

    台北市長綠營人選聲量 林佳龍潛力大於陳時中

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播