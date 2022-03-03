問鼎北市長寶座潛在對手 陳時中、蔣萬安同台僅握手無互動

衛福部長陳時中（左三）出席精神障礙者社會融合與自立生活支持中心揭牌儀式，並與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（記者王藝菘攝）

2022/03/03 16:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會心理復健協會今天成立「精障者社會融合與自立生活支持中心」，被視為可能角逐台北市長寶座的衛福部長陳時中、立委蔣萬安都是受邀嘉賓，2人同台約10多分鐘，僅簡單握手沒有太多互動。

台灣社會心理復健協會今天為「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」揭牌，除陳時中、蔣萬安外，包括政委林萬億、監委王榮璋、高涌誠、葉大華、紀惠容，以及台灣精神醫學會、中西牙醫師公會、藥師公會等醫療照護團體也都到場。

陳時中因還要前往主持中央流行疫情指揮中心記者會，所以只有簡單致詞與受訪，外界關心2人同台的看法，陳時中仍聚焦在活動上，僅表示，「我跟蔣委員對精神障礙者復歸的支持，這種精神都一樣，都想幫助他們，蔣委員是立委，在立法上督促相關的行政與立法，我們行政單位也要自動自發把事情做好」。

根據健保資料，台灣每年於精神科就診病人約200萬人，包含憂鬱症、躁鬱症、失眠焦慮、思覺失調等疾病終身盛行率可達1%至17%，但精障者受到疾病、藥物影響，加上汙名化與羞恥感，導致生病後社會參與感低。

有鑑於此，台灣社會心理復健協會今天成立全台首個「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」，該中心自我定位為驛站，成為復元路上的陪伴者。

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