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    首頁　>　臺北市

    養生館好養身？警破門見5嫩妹半裸打飛機

    北市中山警分局1日下午17時45分許，鎖定農安街一處養身會館疑似暗營色情行業，入內執行搜索。（記者鄭景議翻攝）

    北市中山警分局1日下午17時45分許，鎖定農安街一處養身會館疑似暗營色情行業，入內執行搜索。（記者鄭景議翻攝）

    2022/03/03 15:32

    〔記者鄭景議／台北報導〕北市中山警分局1日下午17時45分許，鎖定農安街一處養身會館疑似暗營色情行業，入內執行搜索，破門而入時，當場查獲5名平均年紀22至25歲的按摩女郎，半裸在幫恩客「打飛機」，警方共計查獲13名按摩小姐，及2名負責人、會計，依社會秩序維護法裁罰，並將負責人依妨害風化罪移送偵辦。

    警方日前接獲線報，中山區農安街1處養生館掛羊頭賣狗肉，私下找來多名年輕貌美的按摩女郎，從事半套交易，在尋芳客口耳相傳下，生意興隆。

    警方蒐證後發現，該養生館出入複雜，且皆為男客光臨，明顯有違常理，經多日探查、蒐證，於1日晚間持搜索票，前往位於農安街的養生會館店實施搜索，進店內時發現包廂全滿，且數間包廂內正有按摩小姐與男客一絲不掛正在從事色情交易，現場立即蒐證。

    警方在5個包廂內查獲按摩小姐與5名男客，另外休息室還有8名按摩小姐，破門而入時甚至小姐都還未穿上衣，正半裸幫男客進行半套服務。

    警方逮捕43歲的林姓女現場負責人與30歲的周姓會計，並起獲營業所得13萬7千元；據了解，按摩女郎會從事全套、半套不定的性交易，每次收取1個小時2千7百元費用，按摩小姐可抽取1千5百元的傭金，警方訊後將負責人、會計依照妨害風化送辦。

    警方在5個包廂內查獲按摩小姐與5名男客，另外休息室還有8名按摩小姐。（記者鄭景議翻攝）

    警方在5個包廂內查獲按摩小姐與5名男客，另外休息室還有8名按摩小姐。（記者鄭景議翻攝）

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