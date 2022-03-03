新增確診女童Ct值高抗體陽性 米迪幼兒園案有2條可能感染源

指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/03/03 15:32

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增5例，其中4例與米迪幼兒園群聚案相關，目前全案累計已有30例確診個案。指揮官陳時中表示，除了原本1家3口的男童案20485，發現新增確診女童案20752與其確診的2名家人也是Ct值高，N抗體陽性，這兩條都要當作源頭去徹查。

陳時中說明，今日新增的4例米迪幼兒園案相關，包含就讀該幼兒園的案20752、未滿10歲女童，以及先前確診兒童案20556的家人，包含案20751、30多歲女性曾打2劑BNT，案20753、案20754均為未滿10歲男童。

針對米迪幼兒園案，陳時中指出，最早認為米迪幼兒園男童案20485是不是為可能源頭，但新增確診的案20752女童，在案20485確診後，匡列採檢陰性，其家人卻確診，當時女童沒確診讓大家意外，如今確診Ct值高達31，且N抗體陽性，她的2名染疫家人也是一樣的情況。

因此，陳時中說明，現在這兩條都要當作可能的源頭再去徹查，她的家裡還有另外7名家人，今早都已展開核酸與抗體檢測，預計將有助於對源頭的判斷。

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