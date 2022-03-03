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    首頁　>　臺北市

    民眾黨議員參選人林珍羽選舉看板貼古蹟建物 遭檢舉違反文資法

    民眾檢舉，民眾黨台北市中山、大同議員參選人林珍羽亂貼布條，貼到台北市定古蹟「福生堂」，違反《文資法》第34條。（記者楊心慧翻攝）

    民眾檢舉，民眾黨台北市中山、大同議員參選人林珍羽亂貼布條，貼到台北市定古蹟「福生堂」，違反《文資法》第34條。（記者楊心慧翻攝）

    2022/03/03 15:26

    〔記者楊心慧／台北報導〕2022年縣市首長、議員選舉開打，各黨派議員參選人已開始勤跑地方、掛選舉看板宣傳，不過有民眾檢舉，民眾黨台北市中山、大同議員參選人林珍羽亂貼春聯、布條，甚至貼到台北市定古蹟，違反《文資法》遮蔽古蹟外觀規定，不過現在看板及布條已經被撤下。

    對此，林珍羽表示，屋主希望讓年輕人被看見，主動幫忙做招牌，後來發現是古蹟也通知屋主撤下，至於春聯的部分，應該是支持者貼，先前春聯放在各鄰里辦公室，她知道不能貼不可能去貼，雖然謝謝支持者貼春聯，但不符合規定的還是呼籲不能做。

    林珍羽指出，福生堂保存重點台灣婦產科醫療研究，未來也會規劃歷史展區對外開放，還會變成共享辦公室租用，希望好好保存這棟建物。

    住在大同區的民眾投訴，林珍羽在台北市市定古蹟「福生堂醫院」掛出選舉布條，違反《文資法》遮蔽古蹟外觀規定，另外林珍羽還在電箱上貼上春聯，應該要按照規定貼在可以貼的地方，怎麼會到處亂貼？

    台北市文化局表示，依據《文資法》第42條，於古蹟設置廣告物，應提出申請，並由目的事業主管機關會同文化局局進行審查，昨獲報後文化局致電給古蹟所有權人，說明法規內容，所有權人隨即撤下廣告物。

    文化局指出，將發出行政指導函，輔導古蹟所有權人古蹟設置廣告物的正確行政流程。

    「福生堂醫院」是日治時期大稻埕首間女醫生開設的婦產專科，去年9月被指定為台北市市定古蹟，台北市文化資產審議委員會認為，1941年大稻埕女醫陳却創辦福生堂，是台灣醫療史重要佐證，3層樓建物內保留當時掛號室、手術室、病房等，建物立面1980年代曾整修，呈現不同時期樣貌。

    福生堂上的選舉看板已撤下。（記者楊心慧翻攝）

    福生堂上的選舉看板已撤下。（記者楊心慧翻攝）

    電信箱被貼上林珍羽的春聯。（圖由民眾提供）

    電信箱被貼上林珍羽的春聯。（圖由民眾提供）

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