海空8大飛彈系統年產能曝光 超音速雄三飛彈由20枚提升為70枚

射程可達400公里的增程型雄三反艦飛彈，將在112年開始量產，圖為現役雄三飛彈發射。（圖：取自國防部臉書專頁）。

2022/03/03 14:59

〔記者羅添斌／台北報導〕「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」已獲立法院通過，全案總額為2369億5999.7萬元，將量產8類丶10案國造武器裝備系統，根據國防部最新送交立法院報告指出，中科院新型飛彈量產廠房在今年6月完工啟用後，海空8大飛彈系統的年產能都會大幅增加，其中，雄三超音速反艦飛彈的年產能將由20枚提升為每年70枚，將可強化台灣的防衛及反制戰力。

雄三飛彈的量產計畫，包括雄三飛彈及增程型雄三飛彈系統在內。其中，射程可達400公里的增程型雄三反艦飛彈，將在112年起開始量產，增程雄三將與雄三飛彈混合搭配部署，並在包括外島丶本島基地進行部署，對於共軍大型船艦的軍事威脅，將具有強大的威嚇能力。

海空戰力提升計畫採購特別預算案金額龐大，又律定在5年內要完成，朝野立委關切這些國造飛彈系統能否如期如質如預算完成，因此要求國防部應定期將計畫各項完成進度及困境，提交立法院財政丶外交及國防委員會，得以讓國人了解我國國防自主計畫的執行進度。

根據國防部最新送交立法院的報告指出，中科院以自有資金投入70億餘元，進行飛彈量產前的超前部署，除了增加人力之外，還因應飛彈量產所需，執行6大院區丶80餘棟廠房的新建丶整建，管制於今年6月底完工，接續投入112年起生產高峰。

在各類國造飛彈系統的產能提升上，根據國防部報告指出，陸射/海射型劍二飛彈系統的年產能，原本年產能為40枚，提升後的年產能將達150枚，天弓三型防空飛彈的年產能由現行的48枚提升為96枚，雄三超音速反艦飛彈由20枚提升為70枚，雄二飛彈與雄昇飛彈（共用生產線）的年產能由每年81枚提升為131枚。

在反制作戰武器系統部分，國防部報告指出，萬劍彈的現行年產能為18枚，未來在產能提升後將達到每年50枚；至於無人攻擊載具（劍翔無人機）目前未列年產能，但在產能提升後將達到每年48架。

根據國防部最新送交立法院報告指出，中科院新型飛彈量產廠房在今年6月完工啟用後，雄三超音速反艦飛彈的年產能將由20枚提升為每年70枚，將可強化台灣的防衛及反制戰力。（圖：取自中科院網站）

根據國防部最新送交立法院的報告指出，中科院新型飛彈量產廠房在今年6月完工啟用後，海空8大飛彈系統的年產能都會大幅增加，將可強化台灣的防衛及反制戰力。（圖:取自國防部送交立法院報告）

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