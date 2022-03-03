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    首頁　>　臺北市

    捷運南北環追加預算招標 柯、侯動工齊盼2029年前完工

    台北市長柯文哲及新北市長侯友宜今共同出席環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮。（記者周湘芸攝）

    台北市長柯文哲及新北市長侯友宜今共同出席環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮。（記者周湘芸攝）

    2022/03/03 14:56

    〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長柯文哲及新北市長侯友宜今共同出席環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮，象徵北環段開工，侯友宜表示，南北環現在還有6個標案流標，期盼整個南北環可於2029至2030年完工。另外，北機廠旁的Y22站也規畫設置出入口，未來與五泰輕軌的F01站銜接轉乘。

    侯友宜表示，近年受到缺工缺料原物料上漲，捷運招標過程很辛苦，像北環段跟南環段有7個標，現在只標出位於三重區集賢環保公園的北機廠，還有南環段2個、北環段4個區段標多次流標，除了調整預算外，更需要勇於承擔的廠商並肩作戰。南環北環再加上第一階段環狀線共有36.1公里、32站，可穿越雙北串起一個生活圈，未來東環段再銜接過來，整個環狀線就非常完整。

    侯友宜也說，整個捷運工程只要慢一天，就可能面對更大的預算壓力，若東環段可以即時核定，大台北共同生活圈49公里、42站就能串連起來，他會跟台北市長柯文哲一起努力。

    侯友宜指出，捷運施作過程難免帶來不方便，他一定會把交維計畫做好減少不便利，目標讓新北市在2029年達到每10萬人有3座車站，與東京、首爾等大都市並駕齊驅。

    針對環狀線經營權，柯文哲則說，現在還在溝通，這還是要中央出面處理，目前南北環7個標案只標出1個，台北市也追加90億元，但這兩年營建物價上漲16%、鋼價上漲40%，捷運地下的鋼構相當多，加上通膨趨勢，很多重大公共工程都面臨預算重新調整的壓力。

    新北市捷運工程局指出，南北環總建設經費達1378億元，其中358.7億由新北市支出，合計長度20.7公里、共18站，新北轄內共8.2公里、7車站。此次開工的北機廠位於北環段，未來與南機廠共同肩負環狀線調度、維修、儲車等作業。

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