政大生發起聲援烏克蘭 逾2百師生高喊反戰爭要和平

政治大學學生會針對俄羅斯入侵烏克蘭的國際局勢，發起國內大學校園內首場聲援活動，號召逾百名師生齊聚校內廣場，高舉「No To War」並大喊「反戰爭！要和平！」口號。（記者吳柏軒攝）

2022/03/03 14:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發戰火破壞和平，因烏國立場與台灣相似，也引發大學生擔憂，政大學生會今（3日）發起大學校園首場聲援烏克蘭行動，高舉標語「No To War」並大喊「反戰爭！要和平！」

政大學生會長陳思妤表示，24日起俄羅斯入侵烏克蘭，至今7天造成死傷逾千人，人民平穩生活受重大影響，同為支持人權、民主與自由的公民，針對此類國際間嚴重干涉民族自決與人權之軍事入侵事件，決定發起校園短講與聲援活動，譴責俄羅斯，呼籲台灣人在危難中聲援被暴力侵略的烏克蘭。

政大校園內今中午因應學生會號召，齊聚逾200名師生，眾人針對俄、烏局勢與台灣國情等分享，並有外籍學生乃至烏克蘭教師等到場，紛紛高舉「No To War」，分享過程中，也不斷大喊「反戰爭！要和平！」口號，是國內大學校園內首場聲援烏克蘭活動。

烏克蘭籍教師sedinkinas Ricardas也參加政大校園「反戰爭要和平」活動，沉痛呼籲希望這場俄羅斯入侵自己母國的戰爭殺戮立刻停止，且希望所有人站出來，共同發聲，反戰爭、反暴力、反殺戮，相信烏克蘭最終會勝利。

政大社會系特聘教授黃厚銘說，支持學生聲援，也支持烏國勇敢人民，雖烏國內部有認同差異，但必須堅守民主自由生活，並提到台灣與中國的關係不論如何，這個東西不可能退讓，舉例香港、新疆等情況就知道，中國不會扶植傀儡政權，更擔憂「台灣戰敗就是被殖民」

政大法律系大三聲黃建鈞說， 堅持民主並非挑戰中國，而和平協議對獨裁者只是一張紙；法律系大四生林冠甫也認為，烏克蘭在戰場捍衛自己價值，並未妥協，而俄國好幾年前就對烏國文攻武嚇，與台灣情況雷同，但小國要用智慧面對大國，而民主自由就是堅持價值。

政大國務院院長連弘宜認為，俄羅斯與烏克蘭衝突，帶給台灣思考「大國」跟「小國」間相處的智慧，同情烏克蘭之餘，也不願看到戰爭發生，必須仔細思考「和戰之間」的智慧，以及自己堅持的價值是什麼。

政大外交系副教授吳崇涵則提醒，戰爭起因原因複雜，包含極權、兩國實力差距、地緣關係、民族情感等，如俄羅斯擔心北約東擴，還有烏克蘭內部衝突分裂也是，因此呼籲國家團結，也重申政治人物發動戰爭都有考量，如民主國家是為選票，極權國家是確保不被暗殺，但戰爭都一樣不管人民，只有人民才能監督政府避免戰爭，重申「我們不要戰爭要和平！」

烏克蘭籍教師sedinkinas Ricardas也參加政大校園「反戰爭要和平」活動，沉痛呼籲希望這場俄羅斯入侵自己母國的戰爭殺戮立刻停止，且希望所有人站出來，共同發聲，反戰爭、反暴力、反殺戮，相信烏克蘭最終會勝利。（記者吳柏軒攝）

政治大學國務院院長連弘宜（持麥克風者）認為，俄羅斯與烏克蘭衝突，帶給台灣思考「大國」跟「小國」間相處的智慧，同情烏克蘭之餘，也不願看到戰爭發生，必須仔細思考「和戰之間」的智慧，以及自己堅持的價值是什麼。（記者吳柏軒攝）

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