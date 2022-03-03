台鐵公司化組織條例將送立院 交長籲工會理性溝通

台鐵公司化組織條例將送立院，交通部長王國材（右）今接受震傳媒網路直播節目專訪時，呼籲工會理性溝通、不要用抗爭方式。（交通部提供）

2022/03/03 14:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵公司化組織條例行政院會今日通過，後續將轉立法院審議，不過台鐵企業工會對於公司化條例不甚滿意，後續也規劃發動逾3000人陳情。交通部長王國材今接受網路節目專訪時表示，23條組織條例是經過行政院、交通部討論，給予債務最大的承擔，呼籲工會能用比較正向、理性對話，不要用抗爭方式。

台鐵公司化談了20年，這次可以順利推動，王國材表示，主要是歷史債務由政府負擔、配合政策支出虧損由政府補貼、現職員工薪資福利不變等；不過今日行政院會通過組織條例，員工會惶恐、擔憂工作不穩定，工會為保障會員薪資福利，甚至用比較激烈的方式抗爭，都是可以理解、尊重。

王國材說，他拜訪了許多台鐵工會分會，感覺到多位理事長都是為員工權益著想，反映員工的擔心，對他們很敬佩；雖然有激烈抗爭或言語攻擊，但希望為台鐵公司好，大家要集思廣益，展望下個100年。

對於工會擔憂台鐵土地被分割，王國材表示，現在很多車站用地都荒廢，公司化條例草案有授權活化資產，讓副業開發、資產開發能成為台鐵公司重要收入來源，使具價值的車站成為台鐵的金雞母，台鐵公司更可自立自強。王國材另也呼籲工會，不要覺得政府拿3塊土地做償債基金就會怎麼樣，畢竟不拿的話就無法自償，變成要使用公務預算支應就可能會超過舉債上限。

另外，台鐵公司化後人事運用能靈活，王國材說，台鐵在鐵道安全、土地與場站開發人才非常重要，關乎營運安全與未來能否賺錢，若人才不足就能引入外部新血來補強。公司化後人事制度也能更有企業化精神，不要再一視同仁，能讓願意做事的人升遷快速，不願意做事的員工升遷慢，未來台鐵公司組織設計會朝這個方向進行。

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