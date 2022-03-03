本土+5 米迪幼兒園群聚相關有4例、境外+66

2022/03/03 14:17

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增5例，其中4例與米迪幼兒園群聚案相關，1例為宗教協會群聚案相關。另有境外移入新增66例、確診個案無新增死亡。

新增本土病例包含新北1例、桃園2例、彰化2例，指揮官陳時中指出，為3例男性、2例女性，介於10歲至50多歲。其中4例與米迪幼兒園群聚案相關，1例為宗教協會群聚案相關。

新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（11例）、菲律賓（6例）、美國（5例）、香港（4例）、新加坡、印尼及印度（各3例）、柬埔寨、緬甸及英國（各2例）、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國（各1例）移入，另20例調查中。入境日介於今年1月25日至3月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20653例確診，分別為5153例境外移入，15446例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

其中，853例死亡，包含839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

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指揮中心今日表示，本土武漢肺炎新增5例，其中4例與米迪幼兒園群聚案相關，1例為宗教協會群聚案相關。另有境外移入新增66例、確診個案無新增死亡。（圖由指揮中心提供）

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