國民黨：缺電成日常、蔡政府的保證全破功

高雄興達發電廠開關場發生事故，導致電廠跳脫，連帶衝擊全台電力系統，造成全國大停電。台北市受到停電影響，許多號誌燈不亮。（記者王藝菘攝）

2022/03/03 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕針對今日全台大停電，國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委黃子哲、林家興、發言人柳采葳共同指出，蔡英文總統選舉時喊出「點亮台灣」、與工商團體會面時保證不缺電，經濟部長王美花以「賭雞排」方式保證不缺電，但今天的大停電戳破民進黨政府的保證，原來都是謊言。

王育敏等表示，不穩定的供電問題已經危及我們的民生安全、產業發展以及國家安全，難道缺電會變成台灣的日常？蔡政府對於能源政策以及穩定供電的策略應該要有明確的交代與說明，否則「當缺電成為事實，下台恐怕就是民進黨的義務。」

王育敏說，蔡英文3月1日見工商團體時才保證不缺電，但「這張支票效期非常短，只有兩天的時間就跳票」，今天的大停電造成很多台灣民眾的不便，包括科學園區的用電、民生的用電等皆受到很大的影響，非核家園的代價就是全台大缺電嗎？台灣人民沒有辦法支持這樣的能源政策。

林家興指出，今天的全台大停電，民眾都非常憂心，包括交通、醫療等民生設施瞬間都陷入黑暗，過去蔡英文選舉時喊的口號非常漂亮，叫「點亮台灣」，如今卻是讓台灣陷入一片黑暗。

林家興並引用網路留言，「四個不同意，台灣大停電，凸顯民進黨執政下，錯誤能源政策方向帶給台灣的結果。

他指出，當蔡英文說，台灣跟烏克蘭不一樣時，有人回應，「還真的不一樣，當烏克蘭在打仗的時候，他們都還有電可以用，我們都還沒有做好任何準備，我們的民生用電，我們的產業用電，就全部都掛點了。」

柳采葳則以今天早上跑行程的親身體驗為例指出，在中山區晴光商圈、雙城商圈的攤商都因為沒電，可能損失幾千元、一萬元的營業額，他們非常難過，他們只想知道誰能保證「電，什麼時候來？」

黃子哲表示，在民進黨政府執政下，「缺電，已經成為日常」，民進黨政府當然要負起絕大部分的責任，而且現在已經不只是「缺電」，從日前的「缺蛋」，再之前的「缺水」，甚至疫情期間的「缺疫苗」，這個政府幾乎已經失能，甚至是無能，「什麼都缺！但最重要的是民進黨政府真的非常『缺德』。」

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