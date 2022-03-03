台大醉月湖大白鵝遭勒頸命案 凶手落網判拘代價5萬6

男子手中拎著鵝的脖子離去。（資料照）

2022/03/03 14:00

〔記者張文川／台北報導〕台灣大學醉月湖去年3月發生大白鵝命案，一隻校內明星級的大白鵝，清晨4點多遭校外男子抓住公鵝頸勒斃後，裝入偷來的紙箱帶走，台大校方報警追查，發現是校外男子吳欽義所為，吳男到案後坦承偷鵝並虐死牠，供稱已送給外籍移工煮食吃進肚，他沒吃到；台北地院今依違反動物保護法、刑法竊盜罪，將他合併判處拘役50天，可易科罰金5萬元，另併科罰金6000元。可上訴。

去年4月初，有台大學生在PTT八卦版、臉書台大學生交流版貼文「消失的鵝鵝真相」，指控醉月湖的「鵝鵝」被殺了，發文者與愛鵝人士們調閱監視器，發現同年3月22日清晨4時58分，一名男子空手在校內徒步往醉月湖鵝的方向走去。

同日5時整，該男再次出現時，手上已拎著一隻已明顯死亡的大白鵝脖子；5時3分男子抱著紙箱走出，紙箱裡裝 著白鵝，行經腳踏車分道走到台大小福利社門口，將紙箱綁在預先停好的腳踏車上騎走，5時9分從新生南路側門出口離開台大。

校園駐警獲報後報警，並向北市府動物保護處報案，警循線查出吳男涉案，通知到案說明，吳男承認，供稱帶走公鵝後，怕不衛生而不敢吃，最後送給外籍移工煮食，他沒吃到。台北地檢署依動保法與竊盜罪起訴吳男。

台北地院法官審理後，考量吳男認罪知錯，依動保法之任意宰殺動物罪、刑法竊盜罪，2罪合併判處拘役50日，可易科罰金5萬元，並依動保法規定併科罰金6000元。可上訴。

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