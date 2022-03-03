為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台大醉月湖大白鵝遭勒頸命案 凶手落網判拘代價5萬6

    男子手中拎著鵝的脖子離去。（資料照）

    男子手中拎著鵝的脖子離去。（資料照）

    2022/03/03 14:00

    〔記者張文川／台北報導〕台灣大學醉月湖去年3月發生大白鵝命案，一隻校內明星級的大白鵝，清晨4點多遭校外男子抓住公鵝頸勒斃後，裝入偷來的紙箱帶走，台大校方報警追查，發現是校外男子吳欽義所為，吳男到案後坦承偷鵝並虐死牠，供稱已送給外籍移工煮食吃進肚，他沒吃到；台北地院今依違反動物保護法、刑法竊盜罪，將他合併判處拘役50天，可易科罰金5萬元，另併科罰金6000元。可上訴。

    去年4月初，有台大學生在PTT八卦版、臉書台大學生交流版貼文「消失的鵝鵝真相」，指控醉月湖的「鵝鵝」被殺了，發文者與愛鵝人士們調閱監視器，發現同年3月22日清晨4時58分，一名男子空手在校內徒步往醉月湖鵝的方向走去。

    同日5時整，該男再次出現時，手上已拎著一隻已明顯死亡的大白鵝脖子；5時3分男子抱著紙箱走出，紙箱裡裝 著白鵝，行經腳踏車分道走到台大小福利社門口，將紙箱綁在預先停好的腳踏車上騎走，5時9分從新生南路側門出口離開台大。

    校園駐警獲報後報警，並向北市府動物保護處報案，警循線查出吳男涉案，通知到案說明，吳男承認，供稱帶走公鵝後，怕不衛生而不敢吃，最後送給外籍移工煮食，他沒吃到。台北地檢署依動保法與竊盜罪起訴吳男。

    台北地院法官審理後，考量吳男認罪知錯，依動保法之任意宰殺動物罪、刑法竊盜罪，2罪合併判處拘役50日，可易科罰金5萬元，並依動保法規定併科罰金6000元。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台大醉月鵝 慘遭殺害拎走 警緝凶
    2021/04/11 05:30

    台大醉月鵝 慘遭殺害拎走 警緝凶
    台大醉月湖鵝慘遭殺害竊走 北市動保處說明開罰難度
    2021/04/10 16:26

    台大醉月湖鵝慘遭殺害竊走 北市動保處說明開罰難度

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    台大醉月湖畔「鵝鵝」慘遭殺害校方急報警 鎖定對象追查中
    2021/04/10 15:09

    台大醉月湖畔「鵝鵝」慘遭殺害校方急報警 鎖定對象追查中
    台大醉月湖鵝當場「遇害」後遭人裝箱帶走 警方和北市動保處啟動調查
    2021/04/10 14:52

    台大醉月湖鵝當場「遇害」後遭人裝箱帶走 警方和北市動保處啟動調查

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播