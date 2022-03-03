女律師打贏上億土地官司 黑幫竟撂人埋伏痛毆

女律師幫人打贏價值上億元的土地官司，黑幫找人埋伏痛毆並拍照存證回報。北檢調查後將動手的、把風的及拍照的3人起訴，高等法院依傷害罪判分別判刑6至8個月。（資料照）

2022/03/03 14:22

〔記者楊國文／台北報導〕承審過陳水扁二次金改、馬英九洩密案的高等法院前法官曾德水，其擔任律師的妻子吳玲華幫人打贏價值上億元的土地官司，黑幫找人趁她下班時埋伏痛毆並拍照存證回報，台北地檢署調查後將動手的王佑庭、把風的黎吉輝及拍照的張景棋起訴，3人認罪，但拒絕供出藏鏡人黑幫大哥「天哥」真實身分，高等法院依傷害罪判張男8月、王男7月，還可上訴，黎男在一審判刑6月，可易科罰金，已上訴高院審理中。

判決指出，2020年9月間，有毒品前科的張景棋在一次幫派聚會場合，聽到綽號「天哥」的男子表示，律師吳玲華在打贏1件上億元土地官司時惹到別人，想要找人教訓她，張男聽到後自告奮勇表示願意接下這件Case，找了好友王佑庭、同住的黎吉輝一起幫忙下手。

前年11月4日下午2點多，張景棋租了1輛轎車，載著王、黎等人，到曾任法官也是名法官曾德水妻子吳玲華的律師事務所勘查地形，同時分配任務，其中由王佑庭負責動手教訓、黎吉輝擔任把風、張男負責拍照。

當天下午6點30分，吳玲華下班離開事務所，才走出巷口時，把風的黎吉輝見狀通知王佑庭，王收到消息後就從吳女後方追上將吳女撞倒，同時毆打她的頭、臉部等處，導致她受傷倒地，造成頭部及下背部鈍挫傷、右手肘擦挫傷、左眼結膜下出血等傷害。

吳女報警後，警方調閱監視器查到動手的王佑庭，再根據通聯記錄，循線查出在現場把風的黎吉輝，及負責拍照的張棋逮獲。

張男供稱，因先前在竹聯幫聚會中，聽到「天哥」詢問要求幫忙教訓律師吳玲華，他基於義氣，主動接下任務，獲得3萬元報酬，但拒絕供出「天哥」身份，又稱已死亡，台北地檢署先依傷害罪起訴張男、王男、黎男3人，北院依傷害罪分別判8月、7月、6月徒刑，其中黎男可易科罰金。

高等法院前法官曾德水（左二）。（資料照）

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