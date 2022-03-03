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    首頁　>　臺北市

    總統捐所得助烏克蘭 柯、侯齊喊：金錢物資都願意幫忙

    台北市長柯文哲及新北市長侯友宜皆表示，願意捐金錢、物資幫助烏克蘭。（記者周湘芸攝）

    台北市長柯文哲及新北市長侯友宜皆表示，願意捐金錢、物資幫助烏克蘭。（記者周湘芸攝）

    2022/03/03 13:10

    〔記者周湘芸／新北報導〕烏俄戰爭開打，蔡英文總統表示將與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌捐出一月所得，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今出席同場活動分別表示，台北市府會緊急救難專戶經費援助、無論是金錢或物資都願意幫忙。

    柯文哲指出，烏俄戰爭導致大量難民湧入波蘭，波蘭雖然沒有參戰，但感覺是受害者。台北跟華沙是姊妹市，華沙市政府已正式致函給台北市府，說他們目前收容幾十萬烏克蘭難民，有些需要台北市府幫忙，目前已考慮用台北市府緊急救難專戶經費，優先處理人道救援。

    被問到是否捐物資過去波蘭？柯文哲說，目前已經請華沙市政府列清單，台北市政府正在清點，至於捐款部分，中央已經有帳戶，台北市政府就不再重複，要捐多少內部會再討論。

    侯友宜指出，烏俄戰爭導致烏克蘭陷入困境，人道上一定要做好支援，新北已經把立場講清楚，一定捍衛中華民國、守護台灣人民，一定全力以赴，讓民主自由、世界和平永續。政府這次發起捐出所得，新北市也看到很多同仁自動自發做這些事情，他個人無論是金錢或物資都願意幫忙，因為一個國家出事，是全世界的事，應該站在人道關懷立場，讓烏克蘭人民在這次戰爭受到較少打擊。

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