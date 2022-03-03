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    接受蔡總統贈勳 龐皮歐：不應將自由視為理所當然、需共同合作維護

    蔡英文總統今上午頒授美國前國務卿龐皮歐「特種大綬景星勳章」，龐皮歐受勳後致詞表示，今天非常榮幸能夠與蔡總統會面，並接受這份殊榮。（中央社）

    蔡英文總統今上午頒授美國前國務卿龐皮歐「特種大綬景星勳章」，龐皮歐受勳後致詞表示，今天非常榮幸能夠與蔡總統會面，並接受這份殊榮。（中央社）

    2022/03/03 12:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午頒授美國前國務卿龐皮歐「特種大綬景星勳章」，龐皮歐受勳後致詞表示，今天非常榮幸能夠與蔡總統會面，並接受這份殊榮。他在美國時，就一直關心著台灣的人民，他知道台灣人民都是非常善良、熱情，而且愛好自由的。

    龐皮歐認為，領導者必須提供給人民自由、繁榮及穩定的生活，他很高興蔡總統做到了，也非常高興看到台灣有這麼好的領導人。他強調，我們不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。

    談到其任內解除對台交往限制與推動台美高層互訪等措施，龐皮歐表示，這些都是非常簡單、正確且合適的決定，這不僅是跨黨派或政治的，更是美國的承諾，同時也符合台美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

    龐皮歐強調，若沒有捍衛自由的決心，或對破壞自由與人權的行為不聞不問，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會。他相信在蔡總統任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與台灣站在一起。

    對於台灣政府與人民對烏克蘭的協助與貢獻，龐皮歐也表達由衷感謝之意。

    蔡總統致詞時表示，像龐皮歐前國務卿這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼。尤其他在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立刻引起許多關注和討論，希望未來龐皮歐常常來訪，我們一起繼續為深化台美關係努力。

    今日在場觀禮者包括龐皮歐夫人龐蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春、「宣揚美國價值」政治行動委員會（CAVPAC）執行主任李察森（Jim Richardson）等人。

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