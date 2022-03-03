全台無預警大停電 周春米發函要求台電應專案賠償
2022/03/03 12:42
〔記者謝君臨／台北報導〕今日全台灣無預警發生停電，台灣從南到北都傳出災情，民眾的陳情抱怨不斷。對此，民進黨立委周春米表示，台電應儘速研擬補償、賠償措施；其辦公室已發文要求台電同步擬定今日大停電的電費賠償、減免方案。
周春米表示，全台大停電是因為興達發電廠事故所致，台電除釐清原因、修復解決之外，對於民眾因瞬間停電造成的損失，她主張台電應主動提出3月份電費減少及免除方案，政府及相關單位必須承擔起民眾的不便與損失。
她說，屏東縣內加工出口區、工業區的廠商因為瞬間停電、復電，製程遭遇極大損失，因此，台電除應開出窗口，了解廠商的受損情形，更重要的，接下來務必穩定供電，不容許分區停電，以免造成廠商更大的損失。
周春米指出，瞬間停電讓民眾措手不及，造成營業、交通、生活等全面性影響，不同於一般情況下，事先的停電通知，民眾有時間準備，光是屏東縣全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多。
周春米強調，台電公司針對事故原因及責任歸屬等程序，必須儘快進行。但同時間，也應儘速研擬賠償措施，辦公室也發文要求台電同步擬定今日大停電的電費賠償、減免方案。
周春米進一步指出，去年底北市停電事故，台電原先願意賠償每小時1元予受災戶，直至民怨爆發才改為專案補償，台電應記取教訓，將心比心，補償並回饋予使用者，平息民怨。