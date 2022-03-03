全台無預警大停電 周春米發函要求台電應專案賠償

屏東縣仍很多地方停電。（記者葉永騫攝）

2022/03/03 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕今日全台灣無預警發生停電，台灣從南到北都傳出災情，民眾的陳情抱怨不斷。對此，民進黨立委周春米表示，台電應儘速研擬補償、賠償措施；其辦公室已發文要求台電同步擬定今日大停電的電費賠償、減免方案。

周春米表示，全台大停電是因為興達發電廠事故所致，台電除釐清原因、修復解決之外，對於民眾因瞬間停電造成的損失，她主張台電應主動提出3月份電費減少及免除方案，政府及相關單位必須承擔起民眾的不便與損失。

她說，屏東縣內加工出口區、工業區的廠商因為瞬間停電、復電，製程遭遇極大損失，因此，台電除應開出窗口，了解廠商的受損情形，更重要的，接下來務必穩定供電，不容許分區停電，以免造成廠商更大的損失。

周春米指出，瞬間停電讓民眾措手不及，造成營業、交通、生活等全面性影響，不同於一般情況下，事先的停電通知，民眾有時間準備，光是屏東縣全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多。

周春米強調，台電公司針對事故原因及責任歸屬等程序，必須儘快進行。但同時間，也應儘速研擬賠償措施，辦公室也發文要求台電同步擬定今日大停電的電費賠償、減免方案。

周春米進一步指出，去年底北市停電事故，台電原先願意賠償每小時1元予受災戶，直至民怨爆發才改為專案補償，台電應記取教訓，將心比心，補償並回饋予使用者，平息民怨。

民進黨立委周春米國會辦公室發函要求台電針對今日大停電事件進行專案賠償。（周春米國會辦公室提供）

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