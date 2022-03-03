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    首頁　>　臺北市

    蔡壁如控：台電寧捐壽山動物園 也不解決供電

    針對全台大停電，立法院民眾黨團舉行記者會。（記者方賓照攝）

    針對全台大停電，立法院民眾黨團舉行記者會。（記者方賓照攝）

    2022/03/03 12:03

    〔記者陳昀／台北報導〕今早全台無預警大停電，民眾黨立委蔡壁如等人今開記者會抨擊，蔡總統保證穩定供電淪口號治國，行政院正在推動「智慧電網總體規劃方案」，但台電寧願捐8千萬元給壽山動物園，也不願加速解決供電問題，已然是執政黨的選舉買票機器，經濟部長王美花也應該立即下台。

    蔡壁如批評，蔡總統前天才對工商團體保證穩定供電，當天下午竹科就大規模電力降壓，今天又傳出全台大跳電，台北、新北、嘉義、高雄、花蓮，都傳出跳電、停電，蔡總統所謂的「穩定供電」已經淪為口號治國，王美花日前說要就穩定供電跟郭董賭雞排，現在沒電炸雞排，是不是應該下台負責？

    蔡壁如質疑，經濟部每次停電都成立改善小組，找專家學者寫檢討報告，但問題解決了嗎？台灣每年平均停電上千次，設備外力因素佔9成，經濟部成立「穩定供電專案小組」，追蹤列管36項改善事項，卻至今沒有對外公布進度。

    蔡壁如還指出，行政院前年核定「智慧電網總體規劃方案」，預計在2020至2030年投入785億元做全台電網更新改善，現在是再生能源轉型的關鍵時刻，必須加快布建國家重大電網工程、加強電網韌性，台電寧願捐「壽山動物園」八千萬元，卻不願意加速解決供電問題、放任各地跳電連環爆，已經成為執政黨不折不扣的選舉買票機器。

    賴香伶呼籲，台電應儘速調查、還原真相，每次停電都歸咎於基層、歲修、設備，那經濟部長王美花口口聲聲不會缺電，又要如何保證，這樣的執政效能大家能放心嗎？台電應儘速釐清、對外報告。

    士林北投市議員擬參選人陳思宇指出，去年光是台北市北投區發生12次停電事故，設備老化不良，磺害設備腐蝕兩項原因就佔96%，今年1至3月，北投石牌就月月停電。

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