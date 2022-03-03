獨家》射程1200公里「雄昇」巡弋飛彈 國防部報告首曝年產量

國防部最新送交立法院的書面報告指出，「雄昇飛彈」為地對地巡弋飛彈，屬遠距精準武器。雄二E系列的地對地巡弋飛彈，具體樣貌至今都未曾公開，外界只能從雄二飛彈的外觀來推測雄昇飛彈的樣貌。圖為現役的雄二BLK 2型飛彈。（圖：取自中科院影片）。

2022/03/03 13:18

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院通過「海空戰力提升特別預算」，今年起包括天弓三型防空飛彈丶雄三超音速反艦飛彈等在內的8項丶10案武器裝備，都將進入量產階段，其中，具有神祕色彩的「雄昇飛彈」備受矚目，根據國防部最新送交立法院的書面報告指出，「雄昇飛彈」為地對地巡弋飛彈，屬遠距精準武器，對敵主要威脅之戰略目標，擴大反制作戰成效，以符合未來作戰需求。

國防部並指出，「海空戰力提升特別預算」要在111至115年期程內，籌獲8項丶10案武器裝備，其中無人攻擊載具丶雄昇飛彈系統以及萬劍飛彈系統等3案，可提前於113至114年完成量產。

至於雄昇飛彈的年產能究竟是多少？根據國防部報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈是共用生產線，兩者合計的年產能目前為81枚，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工啟用後，未來年產能兩者合計可提高到131枚。這份報告內容也將雄昇飛彈的單項年產能，技巧性的隱藏起來。

相關人士透露，「雄昇飛彈系統」就是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力，估計量產數量至少達到百枚以上。

立法院在去年10月曾安排外交及國防委員會委員進行2次的機密性質考察，分別赴生產飛彈的中科院系統製造中心及北部反艦飛彈中隊考察，中科院還對立委展示包括雄二次音速反艦飛彈丶雄三超音速反艦飛彈以及陸射劍二飛彈等多型武器系統，更首度將已量產服役的雄二E丶以及小批量生產的增程型雄二E地對地巡弋飛彈向立委展示說明。

雄二E地對地巡弋飛彈，首批量產型是在2008年就已開始，外傳量產數量達到245枚，並且已在部隊服役多年，此次列入軍購特別條例「海空戰力提升計畫」內的「雄昇飛彈系統」，為增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，目前已有小批量生產。

國防部報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈為共用生產線。圖為雄二飛彈發射操演情形。（翻攝自國防部影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法