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    蔡總統贈龐皮歐勳章表彰對台美關係貢獻 讚在台人氣高盼常來訪

    總統蔡英文今在總統府頒授美國前國務卿龐皮歐（左）特種大綬景星勳章，兩人合影留念。（中央社）

    總統蔡英文今在總統府頒授美國前國務卿龐皮歐（左）特種大綬景星勳章，兩人合影留念。（中央社）

    2022/03/03 11:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天頒贈「特種大綬景星勳章」給美國前國務卿龐皮歐，表彰他提升台美關係貢獻；蔡總統說，龐皮歐任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，龐皮歐在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

    蔡總統上午在總統府接見龐皮歐等一行；龐皮歐等人則帶著有台美兩國國旗、並印著「堅若磐石」文字的特殊口罩。

    蔡英文表示，過去龐皮歐形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴，及世界良善的力量，很高興歡迎他率團來訪，親身見證台灣人民的友善、熱情以及對民主自由的堅持。她並說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰龐皮歐對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。

    她並指出，龐皮歐不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方的互動合作。在龐皮歐的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育、公共衛生等多項領域也建立對話機制，像是台美經濟繁榮夥伴對話在過去2年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

    蔡英文說，在去年台美TIFA會議復談之後，她期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

    另外，總統指出，近來面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

    蔡總統說，像龐皮歐這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，尤其他在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立即引起許多關注討論，希望未來常常來訪，一起為繼續深化台美關係來努力。

    蔡總統這項接見行程原要透過網路直播，不過，因此今天全台多處傳出停電，總統府供電雖然未受影響，但總統接見龐皮歐的網路直播則取消。

    總統蔡英文3日在總統府頒授美國前國務卿龐皮歐（左2）特種大綬景星勳章，圖為蔡總統親自為蓬佩奧掛上勳章。（中央社）

    總統蔡英文3日在總統府頒授美國前國務卿龐皮歐（左2）特種大綬景星勳章，圖為蔡總統親自為蓬佩奧掛上勳章。（中央社）

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