全台無預警停電 國民黨轟：沒有能源安全何談國家安全

今日上午全台南北大停電，圖為警方在路口指揮交通情形。（記者方賓照攝）

2022/03/03 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕今日上午全台南北大停電，位在台北市中山區的國民黨中央黨部也受停電之苦，國民黨發言人柳采葳痛批，蔡英文總統、經濟部長王美花根本是把民生安全、經濟影響視為無物，並要求蔡英文、王美花出來面對，「王美花該拿出的雞排拿出來！」

柳采葳表示，蔡英文總統3月1日接見工商團體時掛保證用電絕對沒問題，才隔兩天，保證立刻被打臉﹔經濟部長王美花1月接受媒體專訪時被問到，鴻海集團創辦人郭台銘曾說2022年是一定缺電，當時王美花回應，郭台銘所提應該是擔心2023，「2022的時候我可以跟郭董講一下」，當時面對訪問者說「可以跟他對話一下，賭個雞排好了」，王美花就回應，「哈哈哈，不錯喔，賭雞排就好」，因此，「王美花雞排拿出來！」

國民黨的官方臉書上午也發文質疑，「夏天沒到，電就不夠？」並要求網友配合做災情回報。

此外，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，台灣本週以來斷電3次，今年初無數次「亮供電吃緊黃燈」，寒流來襲民眾不過吹暖氣、洗熱水澡電就不夠用，2個月來民進黨無視供電警訊，大停電早醞釀已久，蔡英文總統連「能源安全」都無法保證，何談「國家安全」？

凌濤抨擊，今年早就預期用電尖峰仍會成長，蔡英文兩天前會見工商團體時才信誓旦旦保證穩定供電，聲稱「水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用」、「加快機組修復速度」，全賴蔡英文無用的「文青式」解方，實質就是變數太多、不可信賴，能源問題使用未來式、假設句，蔡英文當在寫作文？

凌濤指出，今天上午9時全台許多地方傳出停電災情，目前包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等地區都傳出停電、跳電狀況，民眾就是無電可用，蔡英文你看到了嗎？

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