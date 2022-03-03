學測數學A爆難 國教盟追究大考中心責任

學測數學A爆難，國教盟今開記者會追究大考中心責任。（記者林曉雲攝）

2022/03/03 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今年數A爆難，滿級分僅789人、不到1％，讓教育團體炸鍋。國教行動聯盟今開記者會痛批，再次發生學測命題不穩定的問題，許多考生的努力因制度面問題而未能「得所應得」，公義價值淪喪，要求追究大考中心責任，點名如再發生，大考中心主任應下台，選填志願數則應從6個增為9個。

國教盟理事長陳鐵虎表示，命題不穩定，更因申請入學名額的增加而愈演愈烈，呼籲降低甄試入學名額比例，增加國立大學考試入學名額到50％以上，未來的分科測驗應恢復國文、英文、數學乙的考科，並採百分制，讓考生得以展現自己的實力。

國教盟副理事長陳國祚痛批，大學入學制度不穩定造成考生和家長的焦慮與不安，國教盟整理110學年資料後發現，109學年申請台大地理系要排名大約1200名才能通過一篩，但110學年度只要排名大約8000名就能通過；申請陽明交通大學光電工程系在108學年度大約排名1萬名就能通過，但110學年度則要排名大約4000名才能通過，再以台北醫學大學醫學系（公費生）為例，109學年度的決定科目很平均，國英數自都很重要，但到了110學年度，因為數學太難，國文成為主要決定的科目，這是大家期待的嗎？

陳國祚表示，如果前一年度通過門檻過高，次年很多考生就不敢填，於是比較容易錄取；反之，若前一年度通過門檻過低，次年很多考生就覺得機會很大而填寫，卻因太多人填而未能通過，考生保底的志願恐因此落空，不穩定的狀況令考生在填志願時無所適從，常常發生「高分低就」的情形，非常荒謬。

監事長王立昇指出，從108學年起，各年數學科滿級分比例分別為5.82％、11.22％、1.26％、0.98％，皆未落在大考中心設定的2％至5％，如此不穩定的狀況令考生準備學測無所適從，令大學校系組無法找到適合的學生，造成申請入學招生制度的不穩定，大考中心必須切實檢討改進並負起責任。

考生林姓家長表示，孩子是第一屆考生已如同白老鼠，仍用心做學習歷程檔案，擔任管樂團長等，原本找到自己的舞台是一件好事，高三亦用力拚學測，但考完數學A深受打擊，命題這麼難，打擊大多數考生，質疑命題教授得到什麼好處？高中家長王潮陽也痛批，學測竟然像魷魚生存遊戲，讓家長和學生都慌。

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