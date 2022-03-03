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    首頁　>　臺北市

    全台大停電！台鐵11：30全線恢復、4185名旅客受影響

    電力異常高鐵3列車受影響，台鐵上午11點半恢復正常營運。（資料照）

    電力異常高鐵3列車受影響，台鐵上午11點半恢復正常營運。（資料照）

    2022/03/03 12:31

    首次上稿：10:12
    更新時間：12:31（新增全線恢復營運）

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日上午約9點16分，因南部電力系統電網故障，全台各地多處發生電力異常造成停電，台灣高鐵公司表示，受到電力異常影響，高鐵有3部營運中列車受到影響，不過全線已恢復供電，目前營運正常；台鐵方面，隨著電力陸續恢復，上午11點30分受跳電影響的各區段號誌列車已經全部恢復正常，根據統計，截至上午11點30分，總計36列次、旅客4185人受影響，列車累計誤點2376分鐘。

    台鐵方面受停電影響，上午南部路段多處沒電，新營－枋寮間電車線均無電，電聯車無法行駛，僅剩部分南迴柴聯車仍正常行駛，其餘各路線目前都正常，各級列車受影響情況仍在統計中。另外，台鐵局已成立一級應變小組，並啟動新營－枋寮站間公路接駁機制，同時請各車站加強播音疏導旅客，並呼籲趕時間旅客可改搭其他交通工具。

    台鐵局表示，上午11點左右，新左營以北路線陸續恢復通電，經人員檢查後確認於11點03分可恢復營運，首班116次自強號於11點5分開車，各路段區間陸續恢復通電後，再經人員檢查確認沒問題，就會盡速恢復營運。

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