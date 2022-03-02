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    首頁　>　臺北市

    台北市人口今年中恐跌破250萬 市議員將少2席

    圖為台北市議會。（資料照）

    圖為台北市議會。（資料照）

    2022/03/02 19:35

    〔記者蔡思培／台北報導〕2022地方公職人員選舉投票將在11月26日登場，但台北市人口持續下降，預計年中就會跌破250萬人。若人口少於250萬人，除台北市副市長將減少1人，流失最嚴重的第一選區（士林、北投區）、第三選區（松山、信義區），議員數也可能會各少1席。

    依照地方制度法規定，直轄市政府可有2位副市長協助市長處理市政，直轄市人口若在250萬以上，可以增置1名副市長。市議員部分，直轄市人口扣除原住民人口200萬人以下，區域議員數不能超過55人，超過200萬人的直轄市，每增加10萬人口增加1席議員空間，區域議員數不能超過62人。

    目前台北市共有61席行政區議員、2席原住民議員，第一選區（士林、北投區）有13席、第二選區（南港、內湖區）有9席、第三選區（松山、信義區）有10席、第四選區（中山、大同區）有8席、第五選區（中正、萬華區）有8席、第六選區（大安、文山區）有13席，另有平地原住民、山地原住民各1席。

    北市2021年人口數據顯示，當時人口數扣掉原住民人口後約有258萬人，預估會減少1席議員。北市12行政區中又以第一選區人口下降比例最快，若北市人口跌破250萬人，選區今年將減少1席議員，下滑速度第二的則是第三選區，議員席次也可能受影響。

    台北市民政局表示，北市2月人口數共有250萬4597人，預估年中人口可能跌破250萬人。台北市選舉委員會余副總幹事表示，依照《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，選舉人口數會以選舉投票月前第6個月月底戶籍統計之人口數為準，也就是今年5月的人口數才會決定最後的議員席次。

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