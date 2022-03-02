為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    錄取率僅1.5％ 台北市高中教師聯甄3/23報名

    台北市教育局公告111學年度高中教師聯合甄選簡章；圖為教師上課的情形。（記者蔡亞樺攝）

    台北市教育局公告111學年度高中教師聯合甄選簡章；圖為教師上課的情形。（記者蔡亞樺攝）

    2022/03/02 20:04

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市高中教師去年首度採取聯合甄選，多達3847人搶58個缺額，錄取率僅約1.5％；台北市111學年度市立普通型及技術型高中學校正式教師聯合甄選簡章，北市教育局今晚將簡章公告於教育局、承辦學校北市大同高中及松山工農的網站，甄選類科及名額視各校實際出缺，3月18日公告。

    教育局出，甄選方式包含筆試及複試，為協助複試評審委員充分了解考生試教理念與用意，111學年度於試教流程新增5分鐘專業詢答，本次考試將於3月18日於教育局網站公布報名網址，於3月23日至29日進行網路報名及繳費。

    教育局進一步指出，筆試日期訂於4月16日，學科專業科目占100％，題型為選擇題或非選擇題，成績僅為筆試通過門檻，不併入複試成績。普通型高中複試訂於5月15日，包含口試、試教（含實作及專業詢答）2科；技術型高中複試訂於5月15日辦理，包含口試、試教（含專業詢答）及實作3科。

    因應武漢肺炎（（新型冠狀病毒病，COVID-19））疫情，教育局表示，筆試、複試前一天均不開放預看考場，且考試當日不開放陪考，相關防疫公告事項將於考試前1日公布於前揭網站，請考生務必配合，未能遵守者，取消應試資格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    寒假後恐線上教學？國小速發「下學期課本」 網：原來不只我家
    2022/01/19 22:45

    寒假後恐線上教學？國小速發「下學期課本」 網：原來不只我家
    新北111學年度起教甄 首納本土語加分機制
    2022/01/15 13:26

    新北111學年度起教甄 首納本土語加分機制

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    疫情期間瀏覽人次破千萬 酷課雲獲全球ICT卓越獎
    2021/11/14 13:45

    疫情期間瀏覽人次破千萬 酷課雲獲全球ICT卓越獎
    武肺疫情亂 全國1800名正式教師職缺延至明年甄選
    2021/10/22 10:29

    武肺疫情亂 全國1800名正式教師職缺延至明年甄選
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播