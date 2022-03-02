錄取率僅1.5％ 台北市高中教師聯甄3/23報名

台北市教育局公告111學年度高中教師聯合甄選簡章；圖為教師上課的情形。（記者蔡亞樺攝）

2022/03/02 20:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市高中教師去年首度採取聯合甄選，多達3847人搶58個缺額，錄取率僅約1.5％；台北市111學年度市立普通型及技術型高中學校正式教師聯合甄選簡章，北市教育局今晚將簡章公告於教育局、承辦學校北市大同高中及松山工農的網站，甄選類科及名額視各校實際出缺，3月18日公告。

教育局出，甄選方式包含筆試及複試，為協助複試評審委員充分了解考生試教理念與用意，111學年度於試教流程新增5分鐘專業詢答，本次考試將於3月18日於教育局網站公布報名網址，於3月23日至29日進行網路報名及繳費。

教育局進一步指出，筆試日期訂於4月16日，學科專業科目占100％，題型為選擇題或非選擇題，成績僅為筆試通過門檻，不併入複試成績。普通型高中複試訂於5月15日，包含口試、試教（含實作及專業詢答）2科；技術型高中複試訂於5月15日辦理，包含口試、試教（含專業詢答）及實作3科。

因應武漢肺炎（（新型冠狀病毒病，COVID-19））疫情，教育局表示，筆試、複試前一天均不開放預看考場，且考試當日不開放陪考，相關防疫公告事項將於考試前1日公布於前揭網站，請考生務必配合，未能遵守者，取消應試資格。

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