趁按摩偷拍裸照勒索唱片公司主管800萬 男判刑8月

國內某知名唱片公司一位高層男主管，去年透過男性友人曾昱騰安排一名男按摩師到家中按摩，按著按著就睡著，不料竟被偷錄裸體影片，曾男取得影片後向他勒索800多萬元。（情境照）

2022/03/02 19:21

〔記者張文川／台北報導〕國內某知名唱片公司一位高層男主管，去年透過男性友人曾昱騰安排一名男按摩師到家中按摩，按著按著就睡著，不料竟被偷錄裸體影片，曾男取得影片勒索800多萬元，被害人陸續付出64萬6000多元贖金，曾男仍不斷要錢，被害人受不了而報警提告；台北地檢署去年12月起訴曾男，台北地院依恐嚇取財罪將曾男判刑8月，不得易科罰金。可上訴。

北檢調查，前年11月28日被害男主管透過曾男引薦，找來林姓男按摩師到府服務，曾男私下指使林男趁機用手機偷錄被害人全裸影像。林男依約趁被害人睡著時，竊錄其裸體影片與照片，再透過臉書私訊將私密照傳給曾男，曾男持以勒索被害人。

去年2月25日曾男跑到被害人住處堵人，亮出手機內的偷拍影像截圖，揚言要散布影像，藉此勒索30萬元，被害人擔心不雅影片外流，同意按月付款5萬餘元，自此就成了曾男的提款機，前後共支付64萬6000多元。

面對曾男一再勒索，恐永無止境，被害人不堪其擾，去年10月哀求曾男放他一馬，曾男卻變本加厲，連續5天傳送媒體爆料專線的手機截圖，打上馬賽克的不雅照片給他，獅子大開口索討800萬元，狠嗆「不然要死一起死」等恐嚇字句，逼得被害人報警提告。

檢警蒐證後拘提曾男到案，聲押禁見獲准，起訴移審後因覓保無著而續押，經法官審理，考量他認罪，但未和解賠償，也未歸還犯罪所得，判曾男有罪，判刑8月。至於曾男教唆林男妨害秘密罪方面，因提告時已逾6月追訴時效，檢方處分不起訴。

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