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    戰後建築師修澤蘭設計 中山女高校門、大禮堂列歷史建築

    台北市立中山女子高級中學校門。（台北市文化局提供）

    台北市立中山女子高級中學校門。（台北市文化局提供）

    2022/03/02 18:28

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立中山女子高級中學創校逾百年，經過8次更名、4次遷移，在1936年搬到中山區長安東路二段上至今，中山女高校門、大禮堂由台灣戰後重要建築師修澤蘭設計，分別在1963年及1972年建成，由於其大禮堂興建完工近50年、外牆剝落，校方打算修繕，但為求謹慎，向台北市文化局申請辦理文資價值評估，文資委員現勘後認為有價值，經文資會審議後，認定登錄為歷史建築。

    台北市中山女高校門運用幾何形式結合拱形圍牆，大禮堂以尖弧形拱立柱形塑其主要立面，室內則為功能主義的機能性配置，體現修澤蘭於現代主義下結合裝飾性的設計風格，建物外觀以弧形、曲線等語彙表現形式。

    文資委員認為，中山女高大禮堂為1970年代、修澤蘭的禮堂作品代表性案例，現況仍佳，具現代主義、粗曠主義之形式特色，反應時代特色，具建築史價值；校門左右柱高度不等，左高右低，並且呈斜線、弧線幾何造型，立面的雕飾性展現，當時現代主義下的獨特創意，更顯現修澤蘭建築師的設計風格。

    校門、大禮堂建成至今仍維持校園進出與集會空間的功能，並為該校於二戰後階段性重要建築，見證校園空間發展，並具有集體記憶的價值，最後文資委員同意具台灣現代建築史價值。

    中山女高表示，校門及大禮堂獲文資身分後，將依《文資法》進行修復，先繳交修復再利用計畫書，並徵詢、採納校友意見，初步規劃外觀使用原始工法、保持原貌，大禮堂會加裝電梯等無障礙設施，預計工程會進行4至5年。

    台北市立中山女子高級中學大禮堂。（台北市文化局提供）

    台北市立中山女子高級中學大禮堂。（台北市文化局提供）

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