行人觸動按鈕太高？ 議員：國小學童、身障者、長輩按不到

台北市議員黃郁芬接獲國小家長陳情，指行人觸動按鈕多設置在距離地面120公分處，若是在國小校園附近，對學童造成不便。（議員黃郁芬提供）

2022/03/02 18:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市部份路口設置行人觸動按鈕，只要行人按下，交通號誌就會從閃光燈號轉為一般紅綠燈，讓行人安全過馬路，但台北市議員黃郁芬接獲國小家長陳情，指行人觸動按鈕多設置在距離地面120公分處，若是在國小校園附近，對學童造成不便，有些長者及身障者也按不到，很可能在按不到的情況下直接過馬路，恐造成交通安全疑慮，盼市府研議調降高度，維護市民安全。

黃郁芬表示，雖然行人觸動按鈕的設置位置，需考量全體市民的使用需求，若調降太低易使民眾忽略行人觸動號誌，因此她建議在國小周遭、醫療院所附近優先考慮學童、身障者與長輩的使用便利性，並搭配其他提示性的標示，讓一般人注意到行人觸動按鈕的位置。

黃郁芬要求，交工處一個月內針對台北市各國小與各醫療院所旁的行人觸動按鈕位置進行盤點與檢討，兼顧孩童、身障者、長輩的使用需求。

對此，交工處表示，設置高度是依照交通部設置規則設定，範圍在100公分到140公分間，交工處設定為中間值為120公分，由於小一學童平均身高為120公分，對學童而言高度設定不至於按不到按鈕，但仍會評估學校及醫院週邊是否有調整需求。

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