三接外推案通過環保署環評大會 預計2025年完工運轉

環保署環評大會今日通過三接外推方案。（記者羅綺攝）

2022/03/02 16:26

〔記者羅綺／台北報導〕去年珍愛藻礁公投受到國人矚目，公投正反方也展開多場熱烈辯論，最終以390萬同意票比416萬不同意票「不通過」。相隔2個多月後，三接外推案今日通過環保署環評大會審查，三接案終於告一段落，預計將於2025年6月完工，供氣給桃園大潭電廠，讓台灣向能源轉型邁進一大步。

環保署環境影響評估審查委員會今日召開第414次會議，審查「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」。

開發單位中油公司表示，目前台灣不只是南電北送，南「氣」也北送，北部所需天然氣佔全國超過40%以上，都靠高雄、台中北送。三接設在北部的桃園大潭，可就近送氣給大潭天然氣電廠，輸送路程最短，興建時間最短，也可增加「北氣南送」選項，未來每一個燃氣電廠及所有用戶可以擁有雙氣源相互備援，提高發電的穩定性。

中油強調是在「藻礁保護最大化、供電影響最小化」2大前提下，提出「三接外推方案」。未來工業港將再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁，且航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不會破壞海床下礁石；另外，會自工業港內取海水做為LNG氣化水源，氣化後冷排水再排入工業港內。

至於在環評專案小組中，環評委員最關心鄰近藻礁區的淤沙問題；中油說明，根據海岸地形變遷模擬分析，外推工程完工後，G1、G3區將呈現淤積減少的狀態，而白玉、G2及觀新藻礁區為「侵淤互現」與現況接近。

另外，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政也現身環評大會，再次要求中油須信守「不浚挖、不造地、不破壞生態」的公投承諾，若違反則要「拆堤還海」。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也提及烏俄戰爭可能影響未來國際能源供應量與價格，政府應完整公開天然氣供需及價格資料，並全面檢討天然氣政策；並應以2050年淨零碳排為前提，提出未來天然氣需求下降，接收站退場的生態復育計畫。

生態專業的環評委員張學文及李培芬則就殼狀珊瑚藻的監測及漂沙調查提出建議，要求中油應以現場調查方式執行，並輔以無人機（UAV）執行覆蓋率調查。在中油的允諾下，全案通過審查。

會後，經濟部次長曾文生受訪時表示，三接在國家能源轉型扮演重要角色，是國家走向再生能源的重要橋接工具，如今看到國營事業帶頭進行生態保育，作為目的事業主管單位相當鼓勵，也希望將來國家發展更友善環境。

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