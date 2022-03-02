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    首頁　>　臺北市

    烏克蘭戰事再揭「難民法」制定爭議 徐國勇露口風

    內政部長徐國勇今參加1990外來人士在台生活服務熱線啟用儀式。（記者吳書緯攝）

    內政部長徐國勇今參加1990外來人士在台生活服務熱線啟用儀式。（記者吳書緯攝）

    2022/03/02 16:35

    〔記者吳書緯／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，使許多烏克蘭人外逃成為難民，再度引發國內對於制定「難民法」的爭議；內政部長徐國勇今表示，「難民法」牽涉的部會相當多，行政院會在適當的時機再提出修法，並強調我國對於難民就是秉持「不推諉」原則、按照國際公約等精神來處理，也都處理相當順利。

    內政部今舉行「外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮，將原先0800-024-111的服務熱線，改碼為1990，方便社會大眾記憶及運用熱線，並提供中、英、日、越、印尼、泰、柬等7種語言服務；徐國勇及外國駐台商會代表出席典禮。

    徐國勇會後接受媒體聯訪，被問到目前對在台烏克蘭人的相關協助；徐國勇表示，目前在台烏克蘭人無論是在台居留或是停留，都按照相關規定，但可以一直延長，「沒有次數的限制」，對於烏克蘭現在發生戰事，政府也會提供在台烏國人民各方面人道的協助，並與國際社會一同譴責俄羅斯，加入相關的制裁行動。

    針對「難民法」的制定，徐國勇表示，他在2005年擔任立委時是外交委員會的召委，當時就已經審查過「難民法」，目前「難民法」是由立院外交及國防委員會審查，牽涉的部會也相當多，行政院會在適當的時機的時候會再提出。

    最後，徐國勇強調，政府在難民相關處理，秉持「不推諉」原則、按照國際公約的相關精神處理，而在難民處理上有相當細膩的地方，也不便說得太清楚，到目前為止處理的都相當順遂。

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