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    首頁　>　臺北市

    美國特使團抵國防部 邱國正親自迎接

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午拜會國防部長邱國正，邱國正（左）率員在博愛樓門口迎接。（記者廖振輝攝）

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午拜會國防部長邱國正，邱國正（左）率員在博愛樓門口迎接。（記者廖振輝攝）

    2022/03/02 16:15

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登派遣特使團訪台，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）今日下午驅車至國防部，國防部長邱國正、國防部政務辦公室主任王紹華中將及新科聯二次長顏有賢少將等人親自在大門口迎接，一行人已進入國防部內進行閉門會晤。

    美國特使團於今日下午分乘2輛車，3點50分左右抵達國防部，而外交部發言人歐江安也隨車抵達。在此之前，美國特使團於今日上午先後拜會總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌等人，預計今晚離台。

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午拜會國防部長邱國正，邱國正（左）率員在博愛樓門口迎接。（記者廖振輝攝）

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午拜會國防部長邱國正，邱國正（左）率員在博愛樓門口迎接。（記者廖振輝攝）

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午抵達國防部。（記者廖振輝攝）

    美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，2日下午抵達國防部。（記者廖振輝攝）

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