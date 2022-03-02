北市境外移入+10 衛生局：無社區足跡及傳播風險

台北市今天新增10例境外移入確診，圖為北市衛生局專委歐佳齡。（資料照）

2022/03/02 15:53

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市今天新增10例境外移入確診，由於個案都是在入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診，台北市衛生局表示，10例皆無社區足跡，無社區傳播風險。

這10例境外移入個案年齡介於未滿10歲至50多歲，包括7名男性、3名女性，分別來自馬來西亞、美國、越南、香港、印度等國。衛生局表示，境外移入確診者於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診，無社區足跡、社區傳播風險。

1922疫苗預約平台第25輪今天起開放預約至3月4日中午12點，預計在3月7日至13日接種，台北市共提供24萬6426人次服務量能，疫苗廠牌包括莫德納、BNT及高端疫苗，衛生局呼籲去年12月19日前已完成2劑基礎劑接種達12週的民眾，請儘速至平台預約。

衛生局表示，國際Omicron疫情仍嚴峻，研究顯示未接種疫苗死亡率高於完整接種者18倍，衛生局呼籲尚未完整接種疫苗民眾，追加劑可至中央平台預約，1、2劑可至北市合約醫院特別門診預約接種，請民眾儘速完成接種，以提升保護力。

衛生局專委歐佳齡提醒民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，要儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具。

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