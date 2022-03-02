企業憂員工染疫大規模匡列隔離 陳時中籲做好3工作

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/03/02 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕近期本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）波及部分產業，甚至因為匡列隔離造成一定停工規模。面對邊境鬆綁恐再增風險，企業期盼調整方式降低營運衝擊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，避免大量員工匡列隔離，企業要做好日常監測、進行快篩、分流作業，未來也會思考如何用科技導入，讓疫調更精準與更快速。

陳時中指出，若要避免大量員工匡列隔離，企業要做好日常監測、進行快篩、分流作業。

陳時中說明，近期的疫情，雖然有公司因為員工確診，造成其他員工被匡列隔離，部分營運停掉一段時間，但也有公司很快就恢復運作，只要資料齊全，越能夠掌握狀況，疫調與匡列精準，就可以減少影響的程度。

陳時中也提到，未來逐漸鬆綁，應改成採精準疫調，這幾個月來，中央、地方衛政、民政、警政人員努力下，把疫情控制下來，「幾乎可以用奇蹟形容」，但3個月可以、半年可以，長期可以做下去嗎？未來還是要思考如何用科技讓疫調更精準與更快速，包含用更多的快篩取代核酸檢測等，都是整體的思考方向。

不過，陳時中強調，3月7日起是一個關卡，要等觀察這個時間點過了之後，才會有進一步措施出來。

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