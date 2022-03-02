接見拜登特使團 蘇揆：台美民主陣營合作 讓中國不敢輕舉妄動

俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，行政院長蘇貞昌在行政院接見穆倫訪問團一行。（記者李欣芳攝）

2022/03/02 15:50

〔記者李欣芳／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，行政院長蘇貞昌今天下午在行政院接見穆倫訪問團一行時表示，美國總統拜登指派穆倫前主席組團訪台，讓國人清楚感覺到拜登總統及美國兩黨對台灣關係堅若磐石的深刻印象，也讓我們感覺到美國重視台灣，以及重視區域和平維持台海穩定的決心和努力。

蘇貞昌強調，我們一定要展現堅強防衛國家的決心，跟我們同樣堅守民主自由的國家才會幫忙我們，穆倫前主席帶著訪團來訪，相信接下來的交換意見一定更能從各方面彼此知道如何一起堅守自由民主與普世價值，以及自由民主的一方如何團結合作，才能讓極權獨裁強力以武力侵略他國的領導者，尤其是我們旁邊的中國領導者不敢輕舉妄動。

蘇貞昌下午會同政院秘書長李孟諺、外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等官員接見穆倫一行，雙方以擊肘問候。在蘇揆致詞完後，雙方即閉門會談。

稍早，蘇貞昌致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭的此時此刻，美國總統拜登指派穆倫前主席率團訪台，他感到非常窩心也非常歡迎。俄羅斯入侵烏克蘭，這種威權體制國家對鄰國的侵略，有許多人把這種情況比喻中國對台灣可能採取行動，拜登總統指派穆倫前主席率團訪台，讓國人清楚感覺到拜登總統及美國兩黨對台灣關係堅若磐石的深刻印象，同時也讓我們感覺到美國重視台灣，以及重視區域和平維持台海穩定的決心和努力。

蘇貞昌指出，台灣不只經濟發展上非常亮眼，在蔡總統領導下，舉國團結一致防疫成功，當周邊國家都還有很嚴重的疫情，台灣的本土疫情穩定，生活如常運作，這是蔡總統有力領導、團結合作的成果。

蘇貞昌說，因為我們民主自由開放，不同黨派國會議員會有不同意見，這也代表台灣一部分人的看法，他昨天在立院總質詢時，有在野立委以香港回歸中國詢問，認為烏克蘭的當前的情況，戰爭很可怕，中國很強，美國不會幫助台灣，台灣為何要戰爭，我們有無能力因應？

蘇揆以烏克蘭選美皇后脫下比基尼著軍裝，全國有保衛國家的決心為例強調，烏克蘭感動了全世界進而幫忙烏克蘭，我們一定要先自助，才能人助。

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