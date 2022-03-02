4名烏克蘭台灣留學生預計明返國 教育部擬循香港模式助在台復學

教育部長潘文忠指出，留烏學生預計有4人將在明（3日）返台，將協助相關隔離檢疫費用，並循2019年香港專案，協助留烏學生在台復學。（記者吳柏軒攝）

2022/03/02 15:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕俄羅斯與烏克蘭開戰，台灣僑民與留學生緊急撤離，教育部長潘文忠今（2日）表示，12名留學生中有3人先返國居家檢疫，另4人預計明日回國，其餘學生則密切關注；而回國學生也將循2019年香港反送中情況下的來台求學模式，助其復學。

潘文忠表示，因為俄羅斯與烏克蘭的戰爭，影響台灣12名留烏學生等，其中有3名學生24日已返台，目前正在居家檢疫中，還有4人則預計明日回國，後續將協助防疫旅館等，其餘學生也密切關注，目前皆安全。

另，不知戰事何時結束，留烏學生學業恐受影響，潘文忠今表示，已對學生強烈建議優先考量安全，學業方面，則會循2019年香港學生來台求學專案模式，提供申請程序，讓留烏學生在台灣復學攻讀學位，需經各大學審核，也會提供短期復讀、修習學位等管道。

香港在2019年爆發反送中大遊行，卻遭港府鎮壓，警民衝突蔓延至大學校園，台灣駐港教育人員在當年11月13日緊急將台灣學生撤出香港，另也有不少香港學生選擇來台躲避，教育部當年12月跨部會推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」，助突發與緊急需求的港生來台修讀學位。

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