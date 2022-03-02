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    首頁　>　臺北市

    支持烏克蘭 國民黨一級主管捐薪1個月

    國民黨主席朱立倫2日主持中常會，會場以烏克蘭國旗顏色佈置，聲援烏克蘭。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫2日主持中常會，會場以烏克蘭國旗顏色佈置，聲援烏克蘭。（記者張嘉明攝）

    2022/03/02 15:37

    〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，國民黨主席朱立倫今在中常會宣布，國民黨一級黨務主管捐出1個月所得，透過國際紅十字會支持烏克蘭醫療所需，歡迎其他黨員踴躍捐助；他也重申，國民黨的主張就是捍衛中華民國、堅持民主自由，維護區域、兩岸的和平。

    朱立倫表示，今天特別在中常會廳設置「聲援烏克蘭、要和平、反侵略」標語，顏色也是用烏克蘭的國旗，對於烏克蘭受到俄羅斯的侵略、掀起俄烏戰爭，每位國人都非常的關心，國民黨從第一天發生戰事就發表聲明，譴責俄羅斯侵略、聲援烏克蘭，要和平、反戰爭，這是國民黨堅定的立場。

    朱立倫指出，除了婦女部昨天在平溪放天燈為烏克蘭祈福，國民黨也以具體行動協助烏克蘭民眾，黨務主管將捐出1個月所得，透過國際紅十字會支持烏克蘭的醫療所需，做最快支援，也歡迎其他黨員踴躍捐助；此外，立法院國民黨團在戰火爆發前也已將兵役法跟後備軍人條例修正列為本會期優先法案，要建置完整的制度。

    朱立倫說，這場戰爭讓大家看到和平的可貴，也見證戰爭的殘酷，我們一再強調和平的重要，也一再強調希望用對話代替對抗、用交流取代交惡，唯有對話代替對抗、交流取代交惡，才能讓區域、世界和平穩定，面對全世界這樣子的一個局面，我們更要堅定、要自立自強，同時要有堅定的國家安全、自主的國防安全。

    朱立倫重申，國民黨的主張就是捍衛中華民國、就是堅持民主自由、就是保衛國家安全，維護區域的和平、兩岸的和平，就是國民黨堅定的立場。

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