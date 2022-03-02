台籍女通緝犯在菲遭綁架勒索逾百萬 菲警擊斃3中國籍嫌犯救出肉票

一名台灣女子日前在馬尼拉都會區遭持槍嫌犯押走，嫌犯不僅將被害人上銬、關在鐵籠內，甚至虐打被害人，向女子友人勒贖。菲律賓軍警在擊斃3名中國籍嫌犯後，救出被害人。（擷自臉書「AKG Public Information Office」）

2022/03/02 15:34

〔記者邱俊福／台北報導〕李姓台籍女通緝犯上月中旬於菲律賓馬尼拉都會區街頭，遭8名持槍綁匪綁架後，被上銬、戴上面罩關在狗籠內虐打，嫌犯並向她的女性菲籍同居人勒索200萬披索（約台幣120萬元），菲軍警據報後，上月底先後救出李女與2名同樣被綁的中國籍男子，且攻堅時擊斃3名中國籍嫌犯、逮捕1名菲籍嫌犯。受驚嚇的李女目前於菲國移民局的外國人收容所，將等待遣返回台。

我國駐菲代表處調查，31歲李女為詐欺通緝犯，於地檢署發布通緝前潛逃至菲律賓首都馬尼拉的帕賽市（Pasay City），目前跟一名菲籍女子同居，且2人都從事線上博弈相關工作，而該綁架集團，專門鎖定開名車、出手闊綽的男子，遂行綁架勒索，李女因外型較男性化，且口罩，被該集團誤認為男性遭綁，目前菲國軍警正持續追緝其他在逃共犯。

上月15日凌晨1時許，李女跟女同居人一起吃完宵夜，正準備返家時，遭分別搭乘三輛汽車的8名持槍歹徒，在馬路邊直接押上車，女同居人見狀驚嚇當場，馬上向當地警方報案，當天便收到綁匪以通訊軟體Telegram傳送李女遭上銬，並哭求交付200萬披索就可獲釋的影片，隔日又收到遭2綁匪持拖鞋毆打手、腳影片，隨後綁匪便傳訊頻頻詢問贖金準備狀況。

綁匪為免被認出，在李女被綁期間，都將其戴上頭套，前往上廁所拿下頭套時，綁匪則會戴上面具。李女的菲籍女同居人21日再到我國駐菲代表處求助，駐菲代表處警務祕書立即聯繫菲國反綁架大隊，並協助報案。

菲國軍警偵查時，25日發現1名遭綁的中國籍男子，從帕賽市一處公寓趁隙逃脫，巧遇巡邏警網報案。兩天後，菲國軍警循線先逮捕一名菲籍男嫌犯，不久又前往帕拉納克市（Parañaque）一處別墅攻堅，跟3名中國籍嫌犯駁火，將3人擊斃後，救出分別被關在狗籠內的李女與另1名被綁架已1個月的中國籍男子，現場查扣該集團槍彈、假車牌、軍方制服、刑警T恤等大批贓證物。

菲國軍警查扣該集團槍彈、假車牌、軍方制服、刑警T恤等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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