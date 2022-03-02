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    3/7起邊境鬆綁 陳時中：確診必然增加 避免像香港大爆發

    陳時中今日表示，3月7日入境檢疫從14天縮短至10天，確診個案必然增加，但不希望類似香港這種爆發形式。（指揮中心提供）

    陳時中今日表示，3月7日入境檢疫從14天縮短至10天，確診個案必然增加，但不希望類似香港這種爆發形式。（指揮中心提供）

    2022/03/02 15:23

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，3月7日入境檢疫從14天縮短至10天，並且放寬商務客來台後，預計確診個案必然增加，但不希望類似香港這種爆發形式，如何避免是未來要努力方向。

    香港疫情持續嚴峻，3月1日新增確診3萬2597例，連續2天突破3萬例。

    陳時中指出，國內防疫大家都很努力，邊境管制也非常好。目前來說，3月7日入境檢疫縮短有兩大觀察重點，包含檢疫以家中為主，對社區的影響，以及國外疫情趨勢。雖然現在落地採檢從歐美入境較少，但來自中東、南亞、東南亞，算是相對多。

    陳時中說明，最近香港疫情大爆發，台灣邊境開放後，確診案例必然增加，但不希望看到香港這種爆發形式，如何避免這種大爆發，是未來要努力的方向，也提醒民眾要有認知、做好自我管理，並且快速反應，有任何疫情及時匡列。

    針對台大公衛學院教授陳秀熙指出，若是每週境外移入個案的住院人數未超過350人，應可安全地解封，陳時中說明，相對於確診數，比較擔心的是對於防疫旅館壓力變大，感控施行困難，畢竟從過去統計來看，雖然10天算是安全，但尚未開始實施，值得進一步觀察。

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