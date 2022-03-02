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    首頁　>　臺北市

    挺蔣萬安領軍年輕參選人 北市主委：如孫中山改變中華民國命運

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今表示，蔣萬安帶領年輕化的議員、里長參選人，將如同當年創黨的國父孫中山帶領年輕團隊改變中華民國命運般，迎接勝利，使蔣萬安成為最年輕的市長。 （記者鄭名翔攝）

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今表示，蔣萬安帶領年輕化的議員、里長參選人，將如同當年創黨的國父孫中山帶領年輕團隊改變中華民國命運般，迎接勝利，使蔣萬安成為最年輕的市長。 （記者鄭名翔攝）

    2022/03/02 15:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨立委蔣萬安參選下屆台北市長幾已勢在必行，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今表示，黨將推出最年輕、最勇敢的候選人蔣萬安，儘管當前外界出現對他蔣家血統的質疑，但選舉為擇優秀人才而非看血統，國民黨由蔣帶領年輕化的議員、里長參選人，將如同當年創黨的國父孫中山帶領年輕團隊改變中華民國命運般，迎接勝利，讓蔣萬安成為最年輕的市長。

    黃呂錦茹今早出席國民黨台北市松山區黨部新春團拜，致詞時表示，儘管當前各方民調起起伏伏，國民黨正逢逆境，許多民調看衰，且在中央及台北市均無執政，缺乏媒體與行政資源，唯一能夠給市民的就是「最年輕、最有希望、最勇敢」的市長候選人蔣萬安。

    黃呂錦茹指出，蔣萬安扛起眾人期待，也承受許多壓力，尤其當前出現來自四面八方的攻擊，甚至有人再質疑他是否具蔣家血統等，然而選舉是選出優秀候選人、而非看個人血統，蔣不僅個人努力，其團隊也非常有組織地進行各方衝刺，呼籲黨員對蔣要有絕對信心。

    黃呂錦茹認為，國民黨鼓勵青年參政提出加權制度，勇於拔擢青年才俊，相信台北市在年輕的蔣萬安帶領其他年輕議員、里長一起團結堅定朝目標邁進，將如同創黨的國父孫中山帶領年輕團隊改變中華民國命運般，迎接勝利，也使蔣萬安成為最年輕的市長。

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