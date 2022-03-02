日本僅承認第3劑打莫德納、BNT 陳時中：2種方式變通

指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，每個國家都有各自的防疫規定，就是要遵守各國的規定，每個國家對防疫措施的規定都不太一樣，都得去尊重。（指揮中心提供）

2022/03/02 15:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，日本台灣交流協會今天整理入境防疫措施，若接種完3劑且持有符合條件之疫苗接種證明書者，入境則不需居家隔離，但第3劑僅承認莫德納和輝瑞（BNT）疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，每個國家都有各自的防疫規定，就是要遵守各國的規定，每個國家對防疫措施的規定都不太一樣，都得去尊重。

陳時中第3劑接種國產高端疫苗，媒體問到若疫情後要進行「感恩之旅」拜訪日本該怎麼辦？陳時中說，這有2種方式可變通，第一是等到日本承認高端的時候，「我認為為期也不遠了」；第二是到日本當地後隔離7天，在第3天檢驗陰性後就能免隔離了。

陳時中也指出，日本是「承認第3劑疫苗種類」為莫德納和輝瑞（BNT），其它疫苗如中國的科興、國藥，以及俄羅斯的武肺疫苗都沒承認，且對象也有限制，僅限觀光客以外的外國人入境日本，尚未全部開放。

陳時中說，我國也會和日本多溝通、提出高端疫苗的科學證據，讓對方了解好處，這些都會持續去做，「每個國家都有不同的防疫方式，外國人來台灣也有隔離的困擾，我國人去別國也有困擾，疫情時候大家多忍耐、多體諒」。

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