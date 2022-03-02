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    立院8大委員會召委選舉 民進黨團「坐8望10」

    立法院議場。（記者謝君臨攝）

    立法院議場。（記者謝君臨攝）

    2022/03/02 15:15

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期8大委員會召委選舉將於7日舉行，民進黨團在人數上佔優勢，預計8個委員會都至少可拿下1席召委，而在經濟、社會福利與衛生環境2委員會若能與民眾黨團、時代力量黨團合作，可望「坐八望十」。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，會尋求與其他2個在野黨團的合作機會，讓召委席次極大化。

    立院有8個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社福及衛環，每一個委員會有2位召委，由於召委擁有排審議案的權力，也因此成為兵家必爭之地。

    據了解，民進黨團各委員會召委人選，分別預計為：內政委員會張宏陸、財政委員會沈發惠、教育及文化賴品妤、交通委員會林俊憲、司法及法制黃世杰、社福及衛環賴惠員；外交及國防委員會部分，羅致政、王定宇尚在協調中；經濟委員會也傳出陳明文、邱志偉均爭取成為召委。不過，目前均尚未定案。

    根據各黨團的委員席次，在沒有人跑票或投錯票的情況下，民進黨團至少已手握8席召委，而在經濟、衛環兩委員會部分，目前人數均來到15人，因此民進黨團若能與民眾黨團、時代力量黨團取得合作，可望呈現「三搶二」局面，有機會在這兩個委員會各拿下2席召委席次。

    此外，未加入民進黨團運作的無黨籍立委黃國書、林昶佐，原本分別抽到衛環、司法及法制委員會，經與民進黨團協調後，已分別換到教育及文化、外交及國防委員會，這兩個委員會也是兩人過往長期經營的委員會。

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