熊好券第500萬筆交易出爐 11幸運兒獲3000元「大滿貫」加碼

台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」2月27日在西門町出現第500萬筆交易，市府將針對第500萬筆交易、共11名幸運兒加碼送出價值3000元的「大滿貫」熊好券。（台北市政府提供）

2022/03/02 15:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」2月27日在西門町出現第500萬筆交易，為感謝民眾支持振興北市經濟，市府將針對第500萬筆交易、共11名幸運兒加碼送出價值3000元的「大滿貫」熊好券，將於明中午前由「台北通」系統自動撥發獲獎者，使用效期至3月31日底。

北市府今表示，2月27日晚間8點38分於萬華區西門町出現熊好券第500萬筆交易，此次於當天晚間8點38分46秒至39分整期間完成交易的11位幸運兒，均可獲得面額1000元的住宿券及面額均為100元的響購、藝文、運動、市集券「大滿貫」熊好券加碼禮，總價值共3000元。

北市府秘書長指出，熊好券經過兩波活動已累積500萬張消費票券，整體執行率達92.87%，為回饋參與活動的消費者，昨再將剩餘票券推出第3波抽獎，凡是曾中獎且全數使用完畢者均具抽獎資格。

北市府昨透過系統線上抽出第3波熊好券幸運號碼，住宿券中獎號碼為「0」、饗購券中獎號碼為「7」、藝文券中獎號碼為「1」、市集券中獎號碼為「5」、運動券中獎號碼為「4」，凡身分證號尾數相符即可中獎，共抽出10萬餘名幸運兒，並由系統自動派送票券至中獎者台北通APP內，提醒於3月31日以前完成消費使用。

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