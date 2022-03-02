機組員違反防疫累計罰1034萬 民航局：去年8月起大減

交通部民航局統計，國籍航空機組員檢疫違規案件，自2020年3月起至今總計有49件，但自去年8月起違規件數已大幅減少。（資料照）

2022/03/02 14:58

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部民航局統計，國籍航空機組員檢疫違規案件，自2020年3月起至今總計有49件，共裁罰474萬，單件最高達80萬，以華航、長榮機組員最大宗；公司違規遭罰共4件，裁罰金額560萬，單件最高罰200萬元。

不過，民航局表示，從去年8月28日起規定機組員不得在家居家檢疫，居檢一律在防疫旅館或公司宿舍進行後，居檢違規0件，顯示航空公司管理得不錯。自主健康管理期間違規3件、機上以及外站違規2件。

民航局指出，疫情爆發期間，共計36名機組員染疫，包括飛航組員32名，客艙組員4名。其中感染Omicron變異株共有14件，包括12件在美國、2件於歐洲感染。

民航局說，自2020年3月至今年2月23日止，國籍航空公司機組員違反防疫規定案件，長榮24件、華航23件、星宇2件，單件最高為華航某機師去年9月於居檢期間從桃園搭高鐵到台中，重罰80萬。

其餘違規樣態包括居家檢疫、加強版自主健康管理、一般自主健康管理、外站或機上違規等。

公司違規案件，華航、長榮各2件，裁罰金額總計560萬，單件最高有200萬元，為違反航空器飛航作業管理規則。

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