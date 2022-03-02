為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    機組員違反防疫累計罰1034萬 民航局：去年8月起大減

    交通部民航局統計，國籍航空機組員檢疫違規案件，自2020年3月起至今總計有49件，但自去年8月起違規件數已大幅減少。（資料照）

    交通部民航局統計，國籍航空機組員檢疫違規案件，自2020年3月起至今總計有49件，但自去年8月起違規件數已大幅減少。（資料照）

    2022/03/02 14:58

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部民航局統計，國籍航空機組員檢疫違規案件，自2020年3月起至今總計有49件，共裁罰474萬，單件最高達80萬，以華航、長榮機組員最大宗；公司違規遭罰共4件，裁罰金額560萬，單件最高罰200萬元。

    不過，民航局表示，從去年8月28日起規定機組員不得在家居家檢疫，居檢一律在防疫旅館或公司宿舍進行後，居檢違規0件，顯示航空公司管理得不錯。自主健康管理期間違規3件、機上以及外站違規2件。

    民航局指出，疫情爆發期間，共計36名機組員染疫，包括飛航組員32名，客艙組員4名。其中感染Omicron變異株共有14件，包括12件在美國、2件於歐洲感染。

    民航局說，自2020年3月至今年2月23日止，國籍航空公司機組員違反防疫規定案件，長榮24件、華航23件、星宇2件，單件最高為華航某機師去年9月於居檢期間從桃園搭高鐵到台中，重罰80萬。

    其餘違規樣態包括居家檢疫、加強版自主健康管理、一般自主健康管理、外站或機上違規等。

    公司違規案件，華航、長榮各2件，裁罰金額總計560萬，單件最高有200萬元，為違反航空器飛航作業管理規則。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長程航班機組員檢疫放寬 接種第三劑滿14天7日起改「5+5」
    2022/03/01 20:28

    長程航班機組員檢疫放寬 接種第三劑滿14天7日起改「5+5」
    長榮再傳機師確診！ 執飛荷蘭返台 檢疫滿5天採檢PCR陽性
    2022/01/12 19:40

    長榮再傳機師確診！ 執飛荷蘭返台 檢疫滿5天採檢PCR陽性

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    香港防疫嚴苛 國泰機組員深陷「永久隔離」、檢測無限輪迴
    2021/12/08 14:38

    香港防疫嚴苛 國泰機組員深陷「永久隔離」、檢測無限輪迴
    機組員春節檢疫是否放寬？ 民航局：指揮中心有聽到多方聲音
    2021/11/16 16:44

    機組員春節檢疫是否放寬？ 民航局：指揮中心有聽到多方聲音
    機師居檢出關後猝逝 機師工會促檢疫期間不派飛、月休3天
    2021/10/26 22:55

    機師居檢出關後猝逝 機師工會促檢疫期間不派飛、月休3天
    監委要查放寬機組員檢疫沒會議紀錄 陳時中：會議真的太多
    2021/06/02 15:06

    監委要查放寬機組員檢疫沒會議紀錄 陳時中：會議真的太多
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播