台海情勢受關注 蔡英文：民主是唯一選項、團結是唯一方法

民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中執會前談話強調，國際情勢正發生重大且迅速的變局，全世界也高度關注台灣，身處民主前緣的台灣，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法。（中央社）

2022/03/02 15:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對俄烏局勢，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中執會前談話強調，國際情勢正發生重大且迅速的變局，全世界也高度關注台灣，身處民主前緣的台灣，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法。

蔡英文指出，當前國際情勢正在發生重大且迅速的變局，與此同時，全世界也高度關注台灣。今天上午，她在總統府接見了美國拜登總統派遣的跨黨派資深代表團，明天也要和美國前國務卿龐皮歐見面。美國用實際行動，展現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲，力挺台灣。

蔡英文強調，此時此刻，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢。我說過，無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法。

蔡英文表示，民進黨是執政黨，我們一定要更團結，凝聚台灣的團結意志，確保我們的國家主權，確保我們的民主自由，確保我們的防衛能力，確保得到更多的國際支持。這是支持者對我們的期待，也是台灣人民對我們的託付。

蔡英文最後說，在國際重大變局的此時此刻，希望所有黨公職夥伴，堅守責任，團結彼此、守護國家、壯大台灣。

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