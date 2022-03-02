烏克蘭軍隊實戰經驗 學者5點分析「國軍強化方向做對了」

國防大學中共軍事事務研究所教授兼所長馬振坤（前）。（記者楊丞彧攝）

2022/03/02 14:50

〔記者楊丞彧／台北報導〕國策研究院今舉辦「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會，邀請7位專家學者分析俄國入侵烏克蘭，對美中台三邊影響與未來發展。國防大學中共軍事事務研究所教授兼所長馬振坤針對俄烏戰事對台海情勢可能影響發表報告，提到烏克蘭部隊的實戰經驗，印證國軍近年建軍方向正確，包括不對稱作戰、城鎮戰及強化海空軍戰力保存等，都是國軍近年強化方向。國人這次看到烏國部隊表現，應可對國軍更有信心。

馬振坤說，他必須要為國軍講話。俄烏戰事爆發至今，烏軍抵抗俄軍入侵的防禦作戰方式，到目前為止其實驗證國軍近年建軍方向正確。建軍正不正確，要靠實戰才能驗證，我們很幸運沒真正爆發衝突，我們也為烏克蘭的不幸感到遺憾。但烏克蘭部隊的實戰經驗，幫我們國軍驗證了我們建軍方向是正確的。

馬振坤首先強調，烏克蘭部隊證明不對稱作戰是應對強勢敵軍入侵的有效作戰形式。在俄軍第1波打擊後，烏克蘭系統性防空戰力基本上被摧毀，僅剩機動式防空及單兵攜帶式野戰防空能力。烏軍面對強勢入侵之俄軍，採取不對稱作戰形式反擊，運用北約國家援助之單兵攜行式刺針防空飛彈和標槍反裝甲飛彈，對俄軍武裝直升機和重型裝甲部隊構成威脅。

馬振坤說，我國國軍近年來建軍方向也積極加強不對稱戰力，包括透過對外採購刺針防空飛彈、紅隼反裝甲火箭彈、陸基魚叉反艦飛彈、以及自製天弓三防空飛彈、陸基雄二、雄三反艦飛彈等，建立機動式防空戰力、岸基機動式反艦戰力，強化地面部隊野戰防空、反裝甲戰力。因為我們知道，一旦戰事開打，固定式各種雷達陣地必然會很快被摧毀，因此也建立大量機動能力。

第二點，馬振坤提到，烏克蘭部隊的作戰方式，證明城鎮戰是限制敵軍空優跟優勢裝甲部隊戰力的有效戰術。烏克蘭地勢在鄉間平坦開闊，不利於防衛作戰，因此烏克蘭部充分利用主要都市周邊的城鎮，利用都市城鎮的地形地貌，限制俄羅斯的空優與裝甲重型武器的發揮。前幾天新聞報導俄軍飛彈擊中大樓邊邊，這就是城市地形的限制，那飛彈原本要打附近的機場，但彈道都會有誤差，所以擦邊打到大樓，這就是城鎮戰的效果，可以侷限空優跟遠程火力的發揮。

而我國國軍方面，馬振坤說，國軍陸軍部隊近年來也從傳統野戰改著重城鎮戰訓練，提升部隊利用台灣西部高度城鎮化之地形地貌，進行防衛作戰之能力，烏克蘭部隊的實戰經驗也驗證國軍建軍方向正確。但馬振坤也強調，城鎮戰雖然有效拖延敵軍，亦會造成城市居民生命財產重大損失。

第三點，馬振坤以烏克蘭這次防衛作戰為例，印證後備部隊是消耗敵軍拖延戰事的有效戰力。而國防部去年成立全民防衛動員署，現正進行後備軍人跟軍隊的編制改革，藉這次烏克蘭的作戰也證明國軍方向是正確的。正規部隊有限，養一支部隊費用也很龐大，因此本於「平時養兵少、戰時用兵多」的概念，國軍也積極強化後備軍人與部隊的戰力。

第四點，馬振坤認為國軍長期以來重視戰力保存，在烏克蘭戰事中也印證了是延續海空戰力的必要措施。俄軍首波火力打擊即摧毀烏軍11處空軍基地，主要空軍基地遭摧毀喪失大部分空戰能力，俄空軍在開戰之初即掌握烏國北、東、南部空優。國軍長期著重戰時戰力保存，即為避免出現開戰初期即失去戰力，尤其失去海空軍主戰兵力，導致完全失去制空、制海權之困境。

最後一點，馬振坤強調台海天險提供海空防衛的戰略縱深，是老天賜給台灣國防最好的禮物。烏克蘭沒足夠海空縱深，俄軍用長程火力打基輔的同時陸軍也入侵，沒給烏克蘭喘息機會。但台灣不一樣，我們有台海天險，就算共軍第1波火力打過來，地面部隊也沒辦法馬上到，因此國軍這些年始終堅持要維持一支可視的海空作戰的主戰兵力。馬也提到，有人批評說買飛機、買船艦都是浪費錢沒有用，「誰說沒有用」？

不過，馬振坤也以烏克蘭經驗，提到兩點值得注意之處。首先因應戰爭威脅，後備動員要及早實施。未來政府要更明確律定發布總動員令的時間點，尤其是讓軍政相關部門有充分時間進行人力、物資的動員，實施相關戰鬥與武器訓練。再者，發動戰爭一定會出現戰略、戰術層級的預警徵候，在現代高科技情監偵系統下，不會有大規模戰爭在猝不及防狀況下就開打。所以很多人說解放軍一夜之間就打過來，那是天方夜譚，至少要在台海對岸待一段時間才有這個能力。

馬振坤重申，這次烏克蘭戰爭對國軍的啟發，給國軍是信心的增強，證明我們建軍方向是對的。馬振坤也提醒，過去有部分民眾對國軍防衛作戰能力信心不足，看看這次烏克蘭部隊的經驗，應對國軍更有信心。

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